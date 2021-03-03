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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Вчителів не записуватимуть через портал Дія на вакцинацію – Ляшко

Українським працівникам освіти не потрібно записуватись на вакцинацію від Covid-19 через електронний додаток Дія.

Віктор Ляшко

Про це в інтерв’ю заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко та повідомив, що вчителів вакцинуватимуть мобільні бригади просто на робочому місці, вставати в чергу їм не потрібно.

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– Працівників освіти в Дії не реєструють, там запис в лист очікування. Якщо ви працівник освіти, вас в списки подасть роботодавець, – сказав лікар.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу, що до кінця 2021 року МОЗ планує безкоштовно вакцинувати всіх охочих.

Водночас міністр нагадав, що імунізація в Україні добровільна.

На думку міністра, наразі МОЗ здатна вакцинувати 5-7 млн людей на місяць і планує постійно збільшувати швидкість.

Джерело: Doctor Bulavinova

Фото: Віктор Ляшко

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