У Туреччині успішно завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Остаточна ефективність сироватки склала 83,5%.

У компанії Лекхім (Київ), яка є офіційним і ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac в Україні, розповіли, що в фінальному етапі випробувань вакцини взяли участь понад 10 тис. людей.

Водночас використання цієї вакцини попереджає тяжкі форми хвороби і госпіталізацію у 100% випадків.

Китайський виробник вакцини проти коронавірусу Sinovac подав заявку на реєстрацію своєї речовини в Україні 10 лютого.

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Поставка першої партії у 700 тис. доз за умовами договору має відбутися не пізніше 7 березня.

Ще в грудні 2020 року в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що Україна домовилася про постачання 1,9 млн доз вакцини Sinovac.

Вакцинація від коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого. Громадян поки прищеплюють препаратом AstraZeneca.