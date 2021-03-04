Україну накрила чергова хвиля захворюваності на коронавірус, однак цього разу частка важких хворих критично висока.

Про це заявила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона підкреслила, що це нерозривно пов’язано з мутаціями Covid-19.

Зростання важких хворих на коронавірус може стати серйозним викликом для української медичної системи.

– Зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих, – написала Ольга Голубовська у своєму Facebook.

Ольга Голубовська іронічно зауважила, що саме вчора, 3 березня, був рівно рік з моменту виявлення першого випадку Covid-19 в Україні.

Важкі форми коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому важкий перебіг Covid-19 в Україні зустрічається дедалі частіше.

Головною причиною міністр назвав мутації вірусу, а також невчасні звернення хворих до лікарів.

Також мутації Covid-19 можуть давати нову клінічну картину: зараз у багатьох пацієнтів аналізи у нормі, однак пацієнт перебуває в тяжкому стані.