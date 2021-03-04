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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Настає найскладніший етап: Голубовська про різке зростання важких хворих на Covid-19

Україну накрила чергова хвиля захворюваності на коронавірус, однак цього разу частка важких хворих критично висока.

Ольга Голубовська

Про це заявила заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона підкреслила, що це нерозривно пов’язано з мутаціями Covid-19.

Зростання важких хворих на коронавірус може стати серйозним викликом для української медичної системи.

– Зараз за короткий проміжок часу нас накрила чергова хвиля захворюваності з великою часткою важких хворих, відділення інтенсивної терапії переповнені, і, боюся, цей період для нас буде найважчим з часу появи перших хворих, – написала Ольга Голубовська у своєму Facebook.

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Ольга Голубовська іронічно зауважила, що саме вчора, 3 березня, був рівно рік з моменту виявлення першого випадку Covid-19 в Україні.

Важкі форми коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому важкий перебіг Covid-19 в Україні зустрічається дедалі частіше.

Головною причиною міністр назвав мутації вірусу, а також невчасні звернення хворих до лікарів.

Також мутації Covid-19 можуть давати нову клінічну картину: зараз у багатьох пацієнтів аналізи у нормі, однак пацієнт перебуває в тяжкому стані.

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