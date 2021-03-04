4 березня кількість хворих на коронавірус в Україні знову перетнула позначку в 10 тис. – вперше з початку року.

Водночас світом продовжують ширитися нові штами коронавірусу, які й досі вивчаються. Проте збільшення кількості захворювань вже пов’язують із приходом в Україну нових штамів хвороби.

Можливо, досить скоро нам доведеться орієнтуватися на нові симптоми і частіше звертатися до лікарів за підозрою у захворюванні на Covid-19.

Факти ICTV розповідають про останні дослідження нових штамів коронавірусу і прогнози щодо розповсюдження хвороби в Україні.

Нове про нові

У світі й досі тривають дослідження різноманітних штамів коронавірусу, щоб з’ясувати, чим саме вони відрізняються, чи є більш небезпечними для людей тощо.

Нині, окрім звичайного Covid-19, виокремлюють:

британський штам;

південноафриканський штам;

бразильський штам.

Будь-який вірус мутує з часом, що й призводить до утворення штамів, які відрізняються різним набором характеристик. Звичайно, за період пандемії знаходили багато незначних мутацій, але виокремили лише три нові штами, оскільки вони найбільше відрізняються від “оригіналу”.

Щодо британського штаму, наприклад, спочатку йшлося лише про те, що він більш заразний. Проте нині дослідження, опубліковані у British Health Foundation, показують, що він може відрізнятися не лише цим.

Є невелика різниця у симптоматиці. Британський штам частіше знаходять у людей, які скаржаться на постійний кашель (35%), тоді як інші штами викликали кашель у 27% випадків.

Також для нього характерні такі симптоми, як:

сильна втомлюваність;

лихоманка;

біль у м’язах;

біль у горлі.

Проте вищезазначені симптоми проявляються приблизно у тій самій кількості, що й за інших штамів Covid-19. А от втрата запаху чи смаку спостерігається трохи рідше – у 15% випадків для британського штаму проти 18% для звичайного.

Останні дослідження Консультативної групи з питань загрози нових респіраторних вірусів (Nervtag) показують, що британська варіація Covid-19 справді може бути більш смертоносною, аніж інші штами.

Проте й досі тривають дослідження, аби краще зрозуміти отримані дані.

– Я хочу наголосити на тому, що навколо цих даних є багато невизначеності, і нам потрібна додаткова робота, щоб отримати точну інформацію про це, але викликає занепокоєння те, що британський штам коронавірусу спричиняє збільшення смертності та передаваності, – заявив головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Валланс.

Бразильський та південноафриканський штами менш досліджені, але нині панує думка, що вони також є більш заразними.

Водночас дослідники з Единбурзького університету повідомляють про штам коронавірусу, якому нині дали назву B1.525. І досі незрозуміло, в якій країні він вперше з’явився.

Найгірше те, що там знайшли і мутацію E484K, яка не лише дозволяє вірусу швидше розповсюджуватися, але й потенційно робить його більш стійким до антитіл. Проте, як і у випадку з усіма іншими штамами, потрібно провести не одне дослідження, аби краще зрозуміти його природу.

Початок нової хвилі

Ці штами вже фіксували на території країн Європи.

Інфекціоніст Ольга Голубовська навіть висловила думку про те, що ці штами вже дісталися України і нині розповсюджуються нею.

– Компанія Фармак, що надала можливість проведення секвенування генома SARS-CoV-2 нашому Інституту епідеміології та інфекційних хвороб в рамках клінічного дослідження вітчизняного противірусного препарату, отримала цікаві дані. Секвеновані зразки матеріалу від двох хворих (Івано-Франківськ) виявили мутацію в S-білку в положенні 501 – N501Y, – пише Голубовська.

За її словами, саме ця мутація є в британському, бразильському та південноафриканському штамах коронавірусу. 4 березня інформацію підтвердив головний санлікар України Віктор Ляшко.

Під час прес-конференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що в Україні вже розпочалася третя хвиля пандемії Covid-19.

– Вже зараз очевидний факт, що у нас розпочалась третя хвиля пандемії. Уже в Івано-Франківській і Чернівецькій областях запроваджено дуже жорсткі обмеження. Ще кілька областей на підході, – заявив очільник Кабінету міністрів.

Це було досить очікувано, через що в Україні й намагалися якомога швидше розпочати вакцинацію, яка має зменшити “розмір” цієї хвилі.

Імовірність початку третьої хвилі коронавірусу в Європі озвучували ще на початку лютого. В журналі Science опублікували статтю науковців Данії, які попереджали, що британський штам Covid-19 може спровокувати початок третьої хвилі пандемії.

Нині ситуація в Європі фактично підтверджує слова науковців. Британська варіація розповсюджується з більшою швидкістю, що й спричиняє нову хвилю захворювання.

Прогнози для України

На жаль, прогнози для нашої держави є досить негативними. Згідно з дослідженням вчених КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, адаптація суспільства до коронавірусу значно погіршилася – майже вп’ятеро.

На думку науковців, через подібну тенденцію у першій половині березня летальність від Covid-19 може зрости приблизно до 1,93-1,95%. Надалі очікують незначне зниження рівня смертності від коронавірусної хвороби.

Довгострокових прогнозів щодо поширення захворювання нині не дають, але короткострокове моделювання (приблизно до середини березня 2021 року) показує, що найближчим часом варто очікувати спалаху інфекції.

– Відповідно до цих розрахунків на зазначеному відрізку часу (26 лютого – 11 березня, – Ред.) передбачається, що кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4,5-9 тис. осіб за добу за оптимістичним сценарієм і 5-10 тис. – за песимістичним. Кількість летальних випадків на зазначеному відрізку часу може коливатися в діапазоні 40-140 на добу; кількість одужань – 1,5-5,5 тис. на добу, – йдеться у дослідженні.

Що буде наприкінці березня – поки сказати важко. Все залежатиме від поведінки українців та швидкості розповсюдження вірусу.

Однак прем’єр-міністр не виключає, що у випадку значного погіршення ситуації доведеться знову повертатися до локдауну.

– Якщо ситуація погіршуватиметься, якщо ми бачитимемо, що медична система не справляється, то, мабуть, у нас не буде іншого виходу, ніж запровадження жорсткого карантину такого типу, який ми уже переживали. Я б дуже цього не хотів, – сказав Шмигаль.

Ситуація, що склалася нині, чітко показує, що розслабилися не лише українці, але й громадяни усього світу. Ми занадто швидко махнули рукою на нові штами Covid-19, які можуть виявитися не лише більш заразними, але й більш стійкими до антитіл.

Мабуть, настав час оговтатись і зрозуміти, що початок вакцинації не гарантує швидкого повернення до нормального життя.

Світ і досі живе у стані пандемії, а це означає, що кожен з нас має вкладатися у боротьбу з нею, дотримуючись заходів безпеки і долучаючись до вакцинації. Інакше одного дня ми можемо побачити штам, який буде більш смертоносним за інші, але буде вже запізно.