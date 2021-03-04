В Україні є випадки, коли пацієнтів, яких лікували від коронавірусу, виписують із лікарень із кисневою недостатністю. Це відбувається лише тоді, коли необхідно звільнити місця для тяжких пацієнтів.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю одному з видань.

– Вірус поширюється не завжди рівномірно. Якщо ми говоримо, що в Україні зайнята третина місць з киснем, то в Івано-Франківській області, в червоній зоні — усі. У такому випадку лікарі в першу чергу надають місця тим, у кого життя залежить від подачі кисню. Якщо ж загрози життю немає, але залишаються симптоми, то виписують, щоб звільнити місця для важких пацієнтів, — зазначив Шмигаль.

Він стверджує, що лікарі, які виписують пацієнтів, несуть за це відповідальність. Якщо ж для полегшення ситуації або реабілітації в домашніх умовах необхідний кисень, в цьому допомагають волонтери. Але це не означає, що медики не зробили все, щоб врятувати людину.

Шмигаль додав, що нині в Україні є понад 6 тис. апаратів ШВЛ, з них зайняті 600-700. Їх кількість ніколи не була великою, адже більш ефективний засіб для людини з пневмонією — кисневі концентратори. З 66 тис. ліжкомісць для хворих на Covid-19 майже 60 тис. забезпечено киснем.

Коронавірус в Україні

Станом на 4 березня в Україні зафіксували 10 057 випадків коронавірусу. За минулу добу одужали понад 4,8 тис. пацієнтів, летальних випадків – 194.

Найбільша кількість підтверджених випадків інфікування зареєстрована у Києві (868), а також Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

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Джерело: Фокус