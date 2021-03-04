Перші випадки британського штаму в Україні, початок третьої хвилі та ефективність вакцин, Факти ICTV зібрали головні новини 4 березня про коронавірус.

На Івано-Франківщині офіційно підтвердили два випадки інфікування британським штамом Covid-19, хворі знаходяться під наглядом лікарів.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні починається третя хвиля коронавірусу та не виключив можливості запровадження ще одного локдауну, а також додав, що обов’язково публічно вакцинується, щойно до нього дійде черга.

Фармакологічна компанія Фармак разом з вченими із Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського розробили новий ПЛР-тест, що здатний виявляти навіть нові штами коронавірусу.

Результати досліджень розміщені в міжнародній базі GISAID, а тест-системи вже доступні для попереднього замовлення.

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на прес-брифінгу повідомила, що Кабмін виділив 1,482 млрд грн на вакцинацію проти Covid-19.

Ще 341 млн виділили лабораторіям МОЗ, які проводять тестування на Covid-19.

Коронавірус у світі

Німеччина збирається поступово знімати обмеження з 8 березня.

Канцлер Ангела Меркель та керівники 16 федеральних земель розробили п’ятиетапний план зняття карантинних обмежень.

Натомість в Естонії ввели жорсткі обмеження, повідомила прем’єр-міністр Кая Каллас та додала, що в країні фактично діє надзвичайний стан.

– Вірус поширюється вибухово. Березень буде дуже важким, – сказала Кая Каллас.



Нове дослідження Бристольского университету свідчить, що одна доза вакцини AstraZeneca на 80,4% захищає літніх людей від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Середній вік осіб, які брали участь у дослідженні, становив 88 років, а найвищої ефективності вакцина досягла через два тижні після щеплення.

Вакцинація в Україні

За останню добу в Україні вакцинували від Covid-19 2 680 осіб.

З початку кампанії з імунізації населення щеплення від коронавірусу отримали вже 9 568 осіб, наразі усім зробили тільки перше щеплення.