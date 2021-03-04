Діти та підлітки, які відвідують школу, підвищують ризик розвитку симптомів та захворювання на коронавірус дорослого. Однак це відбувається тільки у випадку, якщо школи не дотримуються протиепідемічних обмежень.

Про це свідчать дані дослідження, яке провели у форматі онлайн-опитування у США. Джастін Лесслер з Університету Джона Хопкінса та його колеги проаналізували відповіді на опитування у соціальній мережі Facebook, яке провели наприкінці 2020 року серед понад 0,5 млн осіб.

Згідно з результатами опитування люди, що живуть з дітьми шкільного віку, частіше виявляли у себе симптоми коронавірусу або отримували позитивний результат тесту на SARS-CoV-2.

Дослідники також виявили, що це сталося через те, що деякі школи не дотримувалися протиепідемічних обмежень. Зокрема, учні та вчителі не носили маски, а також між партами учнів була невелика відстань.

Ризик “постійного” зараження Covid-19

Люди з ослабленою імунною системою можуть тривалий час не одужувати від Covid-19, через це незабаром антитіла більше не зможуть боротися з небезпечним вірусом. Це з’ясували під час дослідження в Університеті Південної Каліфорнії.

Науковці вивчили стан трьох пацієнтів: дітей віком до п’яти років та людини у віці від 20 до 25 років. Згідно з результатами, сліди коронавірусу в їхньому організмі залишалися протягом 162 днів з моменту зараження.

За словами науковців, люди з ослабленим імунітетом більш уразливі до Covid-19, ніж люди з міцною імунною системою. Дослідники заявили, що такі результати дають підстави для того, щоб переосмислити лікування пацієнтів з ослабленою імунною системою.