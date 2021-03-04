Угорщина посилить карантин через зростання нових випадків Covid-19

В Угорщині посилять карантинні заходи через збільшення в країні смертності та госпіталізацій від коронавірусу.

З 8 березня на два тижні закриють підприємства. У цей період лише продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садочки та початкові школи не працюватимуть до 7 квітня.

– Якщо ми зараз не закриємося, то не лише кількість інфекцій та смертей радикально зросте, це затримає відкриття економіки, – заявив прем’єр-міністр Гергей Гуяш.

Він стверджує, що третя хвиля коронавірусу, яка є зараз, сильніша ніж друга. Влада введе додатковий прикордонний контроль.

Також під час карантину в Угорщині діятиме комендантська година з 20.00 до 5.00, школярі із середніх шкіл та студенти університетів продовжать вчитися дистанційно. Не працюватимуть готелі, спа-центри, театри, ресторани (тільки навиніс).

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Гуяш закликав населення носити маски у громадських місцях та дотримуватися соціальної дистанції.