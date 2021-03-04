Угорщина посилить карантин через зростання нових випадків Covid-19

В Угорщині посилять карантинні заходи через збільшення в країні смертності та госпіталізацій від коронавірусу.
З 8 березня на два тижні закриють підприємства. У цей період лише продуктові магазини, аптеки та заправні станції можуть залишатися відкритими. Дитячі садочки та початкові школи не працюватимуть до 7 квітня.
– Якщо ми зараз не закриємося, то не лише кількість інфекцій та смертей радикально зросте, це затримає відкриття економіки, – заявив прем’єр-міністр Гергей Гуяш.
Він стверджує, що третя хвиля коронавірусу, яка є зараз, сильніша ніж друга. Влада введе додатковий прикордонний контроль.
Також під час карантину в Угорщині діятиме комендантська година з 20.00 до 5.00, школярі із середніх шкіл та студенти університетів продовжать вчитися дистанційно. Не працюватимуть готелі, спа-центри, театри, ресторани (тільки навиніс).
Гуяш закликав населення носити маски у громадських місцях та дотримуватися соціальної дистанції.
До цього часу уряд Угорщини дотримувався стратегії швидкої вакцинації як ключа до вирішення проблем зі зростанням захворюваності, яка спричинена новими штамами Covid-19.
За даними ВООЗ, в країні за весь час пандемії зафіксували 439 900 випадків коронавірусу.
Коронавірус у світі
Станом на 4 березня у світі зафіксовано 114,6 млн випадків Covid-19. Від ускладнень, які спричинив вірус, померли 2,5 млн людей.
Лідерами за кількістю зареєстрованих випадків є США (28,4 млн), Індія (11,1 млн), Бразилія (10,6 млн), Росія (4,2 млн) та Велика Британія (4,1 млн).
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