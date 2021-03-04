Імунітет до коронавірусу після вакцинації захищає краще, ніж після перенесеної хвороби.

Про те, що вакцина дає стійкіший імунітет ніж антитіла, які самостійно виробляє організм, під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Ляшко сказав, що імунний захист після щеплення не тільки більш стійкий до інфекції, а й більш тривалий.

Лікар також наголосив, що перенесена хвороба не є протипоказанням до щеплення.

Вакцинація в Україні

За даними аналізу Київської школи економіки колективний імунітет від коронавірусу в Україні становить не більше 20% .

Керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко додав, що за оцінками ВООЗ, необхідно, щоб колективний імунітет був на рівні 60-70%.

Фото: Віктор Ляшко