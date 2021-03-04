В Україні можуть почати вакцинувати певні категорії населення, у яких чималий ризик інфікуватися, раніше, ніж планувалося. Але план вакцинації не змінюватимуть – залишаться чотири етапи.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції на тему Рік роботи уряду у Києві 4 березня.
– У нас ці етапи так і розписані, вони накладаються: уже під час першого етапу ми розпочинаємо другий етап вакцинації. Туди якраз входять освітяни, медики, окрім тих, які працюють з коронавірусом, військові, крім тих, хто в зоні ООС, – зазначив прем’єр-міністр.
Він стверджує, що такі поєднання будуть відбуватись завдяки можливості керувати чергою вакцинації через електронний реєстр.
Також Шмигаль додав, що розподіл на етапи в Україні відповідає європейському. Проте можуть і змінити порядок щеплення.
– Є ідеї вакцинувати, посунути за пріоритетністю, можливо, журналістів. На Всеукраїнській раді церков радили вище підняти в етапності священнослужителів, тому що в них висока контактність з людьми, – сказав він.
Вакцинація від Covid-19 в Україні
Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Першими щеплення отримали медичні працівники та військові.
Станом на 4 березня 9 568 українців вакцинувалися від коронавірусу. За останню добу ін’єкції зробили 2 680 особам.
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