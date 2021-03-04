В Україні можуть почати вакцинувати певні категорії населення, у яких чималий ризик інфікуватися, раніше, ніж планувалося. Але план вакцинації не змінюватимуть – залишаться чотири етапи.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції на тему Рік роботи уряду у Києві 4 березня.

– У нас ці етапи так і розписані, вони накладаються: уже під час першого етапу ми розпочинаємо другий етап вакцинації. Туди якраз входять освітяни, медики, окрім тих, які працюють з коронавірусом, військові, крім тих, хто в зоні ООС, – зазначив прем’єр-міністр.

Він стверджує, що такі поєднання будуть відбуватись завдяки можливості керувати чергою вакцинації через електронний реєстр.

Також Шмигаль додав, що розподіл на етапи в Україні відповідає європейському. Проте можуть і змінити порядок щеплення.