PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Журналістів і священиків можуть вакцинувати від Covid-19 швидше – Шмигаль

В Україні можуть почати вакцинувати певні категорії населення, у яких чималий ризик інфікуватися, раніше, ніж планувалося. Але план вакцинації не змінюватимуть – залишаться чотири етапи.

Вакцина, коронавірус

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції на тему Рік роботи уряду у Києві 4 березня.

– У нас ці етапи так і розписані, вони накладаються: уже під час першого етапу ми розпочинаємо другий етап вакцинації. Туди якраз входять освітяни, медики, окрім тих, які працюють з коронавірусом, військові, крім тих, хто в зоні ООС, – зазначив прем’єр-міністр.

Читайте
Вакцинація від коронавірусу: що потрібно знати до та після щеплення

Він стверджує, що такі поєднання будуть відбуватись завдяки можливості керувати чергою вакцинації через електронний реєстр.

Також Шмигаль додав, що розподіл на етапи в Україні відповідає європейському. Проте можуть і змінити порядок щеплення.

– Є ідеї вакцинувати, посунути за пріоритетністю, можливо, журналістів. На Всеукраїнській раді церков радили вище підняти в етапності священнослужителів, тому що в них висока контактність з людьми, – сказав він.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Першими щеплення отримали медичні працівники та військові.

Станом на 4 березня 9 568 українців вакцинувалися від коронавірусу. За останню добу ін’єкції зробили 2 680 особам.

Детальніше, як проходить вакцинація в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка