Частка заражень британським штамом коронавірусу в Німеччині становить понад 40% від загальної кількості нових випадків.

За даними Інституту Роберта Коха, спостерігається домінантний характер мутації вірусу Б117.

Керівник інституту Лотар Вілер та інші експерти вважають цей штам більш заразним, ніж інші.

Станом на 5 березня у країні зафіксовано 2 млн 482 тис. 522 випадки коронавірусної хвороби.

Локдаун в Німеччині

Незважаючи на ріст захворюваності, канцлер Ангела Меркель та керівники 16 федеральних земель починають послаблення обмежень з 8 березня.

Зняття обмежень проходитиме у п’ять етапів.

8 березня відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Громадянам дозволено проводити зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не враховуючи дітей до 14 років