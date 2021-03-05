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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Частка заражень британським штамом Covid-19 в Німеччині понад 40%

Частка заражень британським штамом коронавірусу в Німеччині становить понад 40% від загальної кількості нових випадків.

Частка заражень британським штамом Covid-19 в Німеччині понад 40%

За даними Інституту Роберта Коха, спостерігається домінантний характер мутації вірусу Б117.

Керівник інституту Лотар Вілер та інші експерти вважають цей штам більш заразним, ніж інші.

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Станом на 5 березня у країні зафіксовано 2 млн 482 тис. 522 випадки коронавірусної хвороби.

Локдаун в Німеччині

Незважаючи на ріст захворюваності, канцлер Ангела Меркель та керівники 16 федеральних земель починають послаблення обмежень з 8 березня.

Зняття обмежень проходитиме у п’ять етапів.

8 березня відкриються книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи і пілотні училища.

Громадянам дозволено проводити зустрічі до п’яти осіб з двох домогосподарств, не враховуючи дітей до 14 років

Фото: Depositphotos

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