До початку 2022 року пандемія коронавірусу закінчиться. Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв’ю одному з видань.

– 2021 рік буде ще одним роком пандемії. Але він буде більш передбачуваним і керованим. У нас є інструменти, діагностичні програми, у нас є вакцина. Для мене в роботі важливо планувати наперед. Тому я виходжу з того, що до початку 2022 року пандемія закінчиться, але це не означає, що вірус зникне, – заявив Клюге.

Водночас він зазначив, що необхідна солідарність країн, щоб вакцинуватися змогли всі регіони, а не тільки багаті. Також він наголосив, що карантинні обмеження потрібно послаблювати в країнах поступово, для того, щоб не повернутися на початок пандемії.

Раніше Клюге стверджував, що нині вірус ліпше вивчений, ніж у 2020 році. Він продовжить поширюватися у світі, проте потреби у жорстких карантинних обмеженнях уже не буде.

Представник ВООЗ уточнив, що це лише прогноз, і як саме розвиватимуться події, поки сказати складно.

Коронавірус у світі

За даними ВООЗ, станом на 5 березня у світі зафіксували 114,8 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, які спричинив вірус, померли 2,5 млн людей.

Лідерами за кількістю зареєстрованих випадків є США (28,4 млн), Індія (11,1 млн), Бразилія (10,6 млн), Росія (4,2 млн) та Велика Британія (4,1 млн).

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Джерело: Welt