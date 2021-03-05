Після коронавірусу найчастіше пацієнти звертаються до лікаря з аритмією, перикардитами та дисбалансом тиску.

Про це розповіла Фактам ICTV лікар-кардіолог Олена Прокопович у програмі Є здорове питання.

– Під час постковідного синдрому лікарі частіше спостерігають перикардити, тобто скупчення рідини біля серця. Це запалення і його лікують певними гормональними, нестероїдними і сечогінними препаратами за призначенням спеціаліста. Також фіксують аритмії – порушення ритму серця та дисбаланс тиску у гіпертоніків, – зазначила кардіолог.

Вона стверджує, найбільше лікарі бояться діагностувати у пацієнта після Covid-19 міокардити, які є ускладненнями вірусних захворювань.

Під час міокардиту серцевий м’яз хворої людини може легко змінювати форму, таким чином серце розширюється та знижується скоротлива функція органу.

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За словами лікаря, тахікардія, тобто прискорення серцевого ритму, також спостерігають у пацієнтів після Covid-19 внаслідок гіпоксії та дещо зниженої сили серцевих м’язів.

– Якщо ви відчуваєте порушення серцевого ритму після хвороби, задуху понад місяць, набряки в ногах та нетипові болі у грудній клітці, то варто звернутися до лікаря, щоб обстежити серцево-судинну систему та запобігти утворенню хронічних захворювань, – додала Прокопович.

Пошкодження серця після Covid-19

У майже половини пацієнтів, які перехворіли на Covid-19 у тяжкій формі, з’явилися пошкодження серцевої тканини – міокардит та ішемія. Про це повідомили науковці з Університетського коледжу Лондона.

МРТ показала, що у 80 з 148 пацієнтів (54%) серцевий м’яз був пошкоджений. Аналіз показав, що частина з них були старими, а частина — новими, що з’явилися через коронавірус.

У 39 пацієнтів (26%) пошкодження мали запальний характер, у 32 (22%) діагностика показала ішемічну хворобу серця, а ще у дев’яти і те, і інше.

Детальніше про пошкодження серця після коронавірусу читайте на Фактах ICTV.