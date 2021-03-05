Після коронавірусу найчастіше пацієнти звертаються до лікаря з аритмією, перикардитами та дисбалансом тиску.
Про це розповіла Фактам ICTV лікар-кардіолог Олена Прокопович у програмі Є здорове питання.
– Під час постковідного синдрому лікарі частіше спостерігають перикардити, тобто скупчення рідини біля серця. Це запалення і його лікують певними гормональними, нестероїдними і сечогінними препаратами за призначенням спеціаліста. Також фіксують аритмії – порушення ритму серця та дисбаланс тиску у гіпертоніків, – зазначила кардіолог.
Вона стверджує, найбільше лікарі бояться діагностувати у пацієнта після Covid-19 міокардити, які є ускладненнями вірусних захворювань.
Під час міокардиту серцевий м’яз хворої людини може легко змінювати форму, таким чином серце розширюється та знижується скоротлива функція органу.
За словами лікаря, тахікардія, тобто прискорення серцевого ритму, також спостерігають у пацієнтів після Covid-19 внаслідок гіпоксії та дещо зниженої сили серцевих м’язів.
– Якщо ви відчуваєте порушення серцевого ритму після хвороби, задуху понад місяць, набряки в ногах та нетипові болі у грудній клітці, то варто звернутися до лікаря, щоб обстежити серцево-судинну систему та запобігти утворенню хронічних захворювань, – додала Прокопович.
Пошкодження серця після Covid-19
У майже половини пацієнтів, які перехворіли на Covid-19 у тяжкій формі, з’явилися пошкодження серцевої тканини – міокардит та ішемія. Про це повідомили науковці з Університетського коледжу Лондона.
МРТ показала, що у 80 з 148 пацієнтів (54%) серцевий м’яз був пошкоджений. Аналіз показав, що частина з них були старими, а частина — новими, що з’явилися через коронавірус.
У 39 пацієнтів (26%) пошкодження мали запальний характер, у 32 (22%) діагностика показала ішемічну хворобу серця, а ще у дев’яти і те, і інше.
Детальніше про пошкодження серця після коронавірусу читайте на Фактах ICTV.