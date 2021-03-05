З початку епідсезону 28 вереня 2020 року і до 28 лютого поточного року 8,8% населення України вже перехворіло на грип та ГРВІ.

За останній тиждень лютого інфікувалось понад 187 тис. українців, а інтенсивний показник захворюваності вже на 2% перевищує встановлений епедемічний поріг.

З початку епідсезону довелося госпіталізувати 73 424 особи, серед них 31% дітей. Натомість за весь час провакцинувалося від грипу 191 289 осіб, а за останній тиждень лише 789.

Вакцинація в Україні

4 березня Україна отримала вакцини для планових щеплень на суму близько 16 млн грн.

На склади держпідприємства Укрвакцина доправили вантажі з препаратами для профілактики поліомієліту (700 тис. доз), дифтерії та правця (1,5 млн доз), кашлюка, дифтерії і правця (600 тис. доз), дифтерії та правця (300 тис. доз), повідомила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Вакцини доправлять в регіони і вони стануть доступними вже наступного тижня.