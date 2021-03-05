Згідно зі статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, хвороби серця забирають понад 17 млн життів щороку по всьому світу. До цих хвороб входить інфаркт.

Лікар-кардіолог Олена Прокопович розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, що таке інфаркт, його основні ознаки та симптоми.

Симптоми та причини інфаркту

Інфаркт міокарда – це ураження серцевого м’яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м’яза відмирає, тобто розвивається її некроз. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку.

Найпоширеніша причина інфаркту – це стеноз або звуження судин.

Симптоми: біль за грудиною, слабкість, пітливість, задуха, тривога.

– Коли поколює збоку або затерпає кілька пальців – це не є характерним симптомом інфаркту, але коли конкретно тисне за грудиною, може пекти, боліти – це сигнал для того, щоб піти до лікаря, – стверджує кардіолог.

Вона додала, що біль може виникати під час фізичних навантажень, хвилювань, роботи, через те, що до серця має прибувати кров, але через те, що є перешкоди на її шляху, кровотік зупиняється.

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Лікар зазначила, що у разі відчуття цих симптомів слід зателефонувати у швидку за номером 103 або ж прийти до лікаря-кардіолога на обстеження.

Що таке інсульт

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. Захворювання пов’язане з браком кровотоку та відмиранням ділянки тканини мозку.

Симптоми інсульту: нерухомі кінцівки, раптова загальмованість і сонливість, погіршення зору, роботи мовленнєвого апарату, втрата чутливості в тілі, головний біль, який супроводжується нудотою.

Детальніше про симптоми інсульту та першу допомогу читайте на Фактах ICTV.