Українські вчені за аналізом крові хворих на коронавірус навчилися прогнозувати, як буде розвиватися хвороба. Про результати дослідження розповів завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко.

– Ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вище він, тим гірше прогноз), і довели це (до речі, першими в світі), – зазначив учений.

За його словами, для визначення рівня позаклітинної ДНК вони відібрали кров у 80 пацієнтів, які перебували в стані звичайної, середньої тяжкості, але мали високий ризик важкого перебігу захворювання.

Досенко розповів, що днями вони отримали остаточні результати – завдяки реактивам, які придбали за рахунок гранту Національного фонду досліджень України.

– Все, що потрібно людям, щоб буквально в перший день хвороби передбачити, наскільки тяжким буде її перебіг і, відповідно, які препарати слід приймати, – здати кров на визначення рівня позаклітинної ДНК, – підсумував учений.

Коронавірус в Україні

Станом на 5 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 10 155 людей. Загальна кількість інфікованих сягнула 1 384 917 випадків.

З них померли внаслідок ускладнень 26 763 пацієнтів, за добу – 172.

Водночас одужали вже 1 191 022 українці, з яких 4 149 – за останні 24 години.

Джерело: НАН