Надмірна вага та ожиріння можуть призводити до скорочення тривалості життя і є ризиком появи хронічних захворювань: серцево-судинних хвороб, діабету, захворювань органів дихання, печінки.

Дослідження STEPS про поширення факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні у 2019 році виявили, що лише дві п’ятих (39,6%) населення в Україні мали нормальну вагу, а майже три п’ятих (59,1%) – надмірну й ожиріння.

У Центрі громадського здоров’я нагадали, як розрахувати індекс маси свого тіла, а також що робити для запобігання ожирінню.

Причини ожиріння

За даними ЦГЗ, основна причина ожиріння й надмірної ваги — енергетичний дисбаланс, при якому калорійність раціону перевищує енергетичні потреби організму.

У всьому світі відзначаються такі тенденції:

зростання споживання продуктів із високою енергетичною щільністю і високим вмістом жирів;

зниження фізичної активності через сидячий спосіб багатьох видів діяльності, зміни в способах пересування і дедалі більшу урбанізацію.

Як нормалізувати та контролювати свою вагу

Надмірній вазі й ожирінню, так само як і пов’язаним з ними неінфекційним захворюванням, значною мірою можна запобігти завдяки здоровому способу життя:

Зменште споживання калорій та контролюйте порції: відстежуйте кількість їжі та її калорійність, намагайтеся замінити калорійну їжу овочами та несолодкими фруктами, дотримуйтесь здорового харчування;

відстежуйте кількість їжі та її калорійність, намагайтеся замінити калорійну їжу овочами та несолодкими фруктами, дотримуйтесь здорового харчування; Будьте активними: ведіть щоденник фізичної активності, щоби розуміти, чи достатньо ви рухаєтесь щодня;

ведіть щоденник фізичної активності, щоби розуміти, чи достатньо ви рухаєтесь щодня; Дізнайтеся свій індекс маси тіла. Це може допомогти вам зрозуміти, чи здорова у вас вага і чи потрібно вам схуднути.

Це може допомогти вам зрозуміти, чи здорова у вас вага і чи потрібно вам схуднути. Зверніться по допомогу: якщо вам не вдається самостійно схуднути, поговоріть зі своїм лікарем.

Як розрахувати індекс маси тіла

Дізнатися, чи є у людини надмірна вага та ожиріння, можна за допомогою розрахунку індексу маси тіла (ІМТ). Він є оптимальним показником для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту) й ризиків для здоров’я.

Розрахувати оптимальне співвідношення ваги та зросту (індекс маси тіла) можна за простою формулою: ІМТ = вага (кг)/зріст у квадраті (м).

У МОЗ зазначили, що для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити сталі показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових і статевих груп. Тому використовують спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для кожного віку.

Окружність талії — другий важливий об’єктивний показник, який доповнює ІМТ і також відображає ризик виникнення небезпечних захворювань.

Для чоловіків підвищений рівень ризику ожиріння – понад 94 см у талії, для жінок – понад 80 см. Водночас високий ступінь ризику для чоловіків – понад 102 см, для жінок – понад 88 см.

Як боротися з ожирінням

Дієтологи радять худнути під наглядом медиків. Вони допоможуть виявити недуги і підібрати правильне харчування та призначити лікування.

Та незалежно від того, чи маєте ви зайву вагу, фахівці радять відмовитися від фастфуду, жирної та смаженої їжі, солодких газованих напоїв, обмежити вживання цукру, солі, маринадів та копченостей. До правильного харчування треба додати ще й фізичну активність.

Детальніше про те, як боротися з ожирінням читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ