Від вакцини проти коронавірусу, які виготовлює компанії Moderna, виявили віддалені побічні ефекти.

Про це повідомили лікарі з Массачусетської лікарні загального профілю та Національного інституту охорони здоров’я США. Вони виявили шкірну реакцію у пацієнтів, які зробили щеплення препаратом Moderna.

Під час третьої фази випробування лікарі помітили у 244 з понад 30 тис. пацієнтів (0,8%) реакцію в місці уколу, яка з’являлася на восьмий день після введення першої дози вакцини.

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Після другої дози вакцини така реакція з’явилася у 68 добровольців – 0,2%. На шкірі пацієнтів з’явилися почервоніння, ущільнення, які боліли, але пройшли протягом чотирьох-п’яти днів.

За словами спеціалістів, у 12 пацієнтів після першої дози у діапазоні від 4 до 11 днів з’явилися шкірні запалення і висипання.

– Ми повідомляємо про серію з 12 пацієнтів з цими реакціями, які зʼявилися біля місця інʼєкції після повного зникнення початкових місцевих і системних симптомів, повʼязаних із вакцинацією. У пʼяти реакціях були бляшки третього ступеня (діаметром ≥10 см), — зазначили лікарі.

Водночас, у зв’язку з відсутністю протипоказань для подальшої вакцинації, ці пацієнти отримали другу дозу. Після цього у трьох пацієнтів організм так само відреагував на вакцину, ще у трьох реакція була не такою інтенсивною, як на початкову дозу.

Побічні ефекти від вакцини

В Україні 4 березня зафіксували 126 випадків побічних реакцій після вакцинації препаратом AstraZeneca. За словами очільника парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького, на небажані побічні дії поскаржилися лише понад 1% від усіх вакцинованих.

Найбільшу кількість щеплень за останню добу провели мобільні бригади у Дніпропетровській області. Найменше – на Закарпатті.

Детальніше про побічні реакції після вакцинації читайте на Фактах ICTV.

Джерело: New England Journal of Medicine