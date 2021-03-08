Вакцинація від коронавірусу: поширені фейки, яким не варто вірити

Міністерство охорони здоров’я України опублікувало перелік найпоширеніших фейків про вакцинацію проти коронавірусу, яким не варто вірити. Багато неправдивих чуток про вакцину CoviShield почали поширювати ще до початку імунізації населення.

Українцям щеплення роблять вакциною, яку розробила англо-шведська компанія AstraZeneca. Препарат виготовляє відомий світовий виробник вакцин – індійський Serum Institute, і він має назву Covishield.

Поширені фейки про вакцинацію

Фейк №1: Covishield – “генерик”, який не має нічого спільного з вакциною Oxford/AstraZeneca

Це не правда. Covishield – та ж AstraZeneca, яку виготовляють на індійському заводі. Вакцину схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Фейк №2: мРНК-вакцини – генетична зброя, яке змінює гени

Насправді мРНК-вакцини не проникає в ядро ​​клітини, де розташована наша ДНК.

Фейк №3: всі індійські вакцини гірші за європейські

Це не правда. Індія – виробник вакцин, який забезпечує 65% світового ринку. Зокрема, препарати Serum Institute вже багато років використовують в Україні.

Фейк №4: Covid-вакцина викликає розсіяний склероз

Під час тестування вакцини AstraZeneca зафіксували один випадок розсіяного склерозу та один випадок запалення спинного мозку. Однак подальші дослідження показали, що ці випадки не пов’язані з Covid-вакциною.

Фейк №5: вакцина Pfizer/BioNTech призводить до безпліддя у жінок

Як відомо, Covid-вакцина від коронавірусу містить частинки мертвого вірусу. Після щеплення в організмі людини виробляються такі ж антитіла, які були б після перенесеного коронавірусу. Однак після хвороби жінки все так же можуть завагітніти. Це означає, що Covid-вакцина не призводить до безпліддя.

Фейк №6: через вакцинацію можна заразитися коронавірусом

Це неможливо. Доза вакцини не містить живого вірусу. Якщо після щеплення ви отримали позитивний тест на коронавірус, можливо ви були інфіковані на момент імунізації, але не знали про це.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні почалася 24 лютого. Дозу вакцини вже отримали декілька представників влади, серед них президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Також щеплення зробила низка лікарів, які лікують хворих на коронавірус. Станом на 7 березня вже 17 947 осіб імунізувалися проти небезпечного коронавірусу.