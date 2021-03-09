Мер Львова Андрій Садовий не виключає можливість введення локдауну в місті, через напружену ситуацію з коронавірусом.

Міський голова додав, що учні можуть знову перейти на дистанційне навчання.

– Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину, тому ми на порозі дуже непростих рішень, але вірю, що ми з усім впораємось, – сказав Андрій Садовий.

За словами Садового, такі заходи рекомендовані обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

9 березня відбудеться міське засідання комісії на якій буде ухвалене рішення щодо подальшої форми навчання дітей.

Карантин в Україні

8 березня МОЗ оновив перелік карантинних зон.

До червоної потрапили чотири області – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

У помаранчевій опинилися Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька області.

Джерело: Львівська міська рада

Фото: Львівська міська рада