Співачка Джеррі Хейл вже три роки, як вегетаріанка. Не їсть продуктів тваринного походження.

Для Джеррі Хейл це було своєрідним подвигом відмовитися від м’яса, адже її батьки працюють м’ясниками. Згодом перестала їсти рибу та яйця.

Американські науковці підрахували: кожен вегетаріанець рятує 5 корів, 20 свиней, 760 курей і півтонни риби. Саме таку кількість м’яса людина з’їдає за своє життя.

В Україні зараз справжній бум на зелену продукцію. Їсти тільки “корисне” стає трендом.

Вегетаріанство захоплює дедалі більше людей. Не лише в Україні, а й у світі. Леонардо Ді Капріо, Дженіфер Лопес, Памела Андерсон, Бред Пітт. Всі вони вживають продукти тільки рослинного походження.

Але чому ж люди відмовляються від м’яса? Це корисно чи небезпечно?

Стоп продуктам тваринного походження хтось каже заради експерименту, а хтось через здоровий спосіб життя. Але тут не все так просто кажуть дієтологи.

Ми ссавці, ми живемо на білку тваринного походження, він найкраще у нас працює. Порушується стан психіки – порушується стан сну. Відповідно йде порушення гормонального фону, – Людмила Гончарова, лікар-дієтолог.

З іншого боку – у м’ясі може бути чимало шкідливих компонентів. Антибіотики, гормони. А ще воно підвищує холестерин.

Вегетаріанський спосіб життя аж ніяк не впливає на тривалість життя.

Якщо українці в середньому доживають до 72 років, американці до 78, то в Індії лише до 69.

Хоча існують й інші наукові дослідження. Згідно з ними – вегетаріанці живуть довше.

Рослинних варіацій на заміну м’ясу чимало. У 100 грамах м’яса стільки ж білку, скільки у пшениці. Майже вдвічі більше його у квасолі, мигдалю та сушених грибах, і ще більше у сирі.

Нині популярність у світі завойовує навіть рослинна риба. Лише кілька тижнів тому завезли її і до України. Правда, за ціною така риба вдвічі дорожча за звичайну. Але виробники кажуть: вона того варта.

Вегетаріанські страви

Всесвітній день вегетаріанства відзначають 1 жовтня з 1977 року за ініціативи Північноамериканського вегетаріанського товариства.

Головна мета свята – підвищення інформованості жителів планети про переваги вегетаріанського способу життя.

Вчені давно сперечаються щодо плюсів та мінусів відмови від їжі тваринного походження для здоров’я, але з чим дійсно не можна не погодитися – у раціоні вегетаріанців є страви, від яких не відмовиться навіть м’ясоїд.

Факти ICTV зробили підбірку рецептів коронних вегетаріанських страв.