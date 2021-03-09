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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

У Львові розгорнуть два додаткових Covid-шпиталі на 700 місць

У Львові розгорнуть додаткові Covid-шпиталі на базі двох лікарень, додати планують 700 ліжок.

лікарня

Наразі у місті для хворих на коронавірус зарезервовано 1 300 місць, з яких, станом на ранок 9 березня, заповнено вже 534.

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Рішення про створення додаткових місць щойно ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Резерв є. Але хто може спрогнозувати, скільки хворих надалі потраплятимуть до лікарень за добу: чи 40, чи 50, чи 60, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Карантин у Львові

9 березня мер міста Андрій Садовий повідомив, що не виключає можливості запровадження у Львові нового локдауну, через напружену ситуацію з коронавірусом.

Садовий також повідомив про можливість повернення школярів до дистанційної форми навчання.

Джерело: Андрій Садовий

Фото: Pixabay

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