У Львові розгорнуть два додаткових Covid-шпиталі на 700 місць

У Львові розгорнуть додаткові Covid-шпиталі на базі двох лікарень, додати планують 700 ліжок.

Наразі у місті для хворих на коронавірус зарезервовано 1 300 місць, з яких, станом на ранок 9 березня, заповнено вже 534.

Рішення про створення додаткових місць щойно ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Резерв є. Але хто може спрогнозувати, скільки хворих надалі потраплятимуть до лікарень за добу: чи 40, чи 50, чи 60, – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Карантин у Львові

9 березня мер міста Андрій Садовий повідомив, що не виключає можливості запровадження у Львові нового локдауну, через напружену ситуацію з коронавірусом.

Садовий також повідомив про можливість повернення школярів до дистанційної форми навчання.

Джерело: Андрій Садовий