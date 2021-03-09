Вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech показала високу здатність нейтралізувати штами коронавірусу, які вперше виявили в Бразилії, Великій Британії і Південній Африці.

Про це свідчить нове дослідження, яке провели вчені з Pfizer Inc і BioNTech SE, а також медичної філії Техаського університету.

Під час дослідження науковці протестували зразки сироватки, які взяли у людей через два або чотири тижні після того, як вони отримали другу дозу вакцини Pfizer/BioNTech. Вони були протиставлені вірусам, які були сконструйовані так, щоб мати мутації з трьох вірусних ліній.

Вакцина продемонструвала приблизно еквівалентні рівні нейтралізувальної активності проти штамів з Бразилії та Великої Британії в порівнянні з версією вірусу, відомою на початку минулого року.

Компанія Pfizer заявила, що її нинішня вакцина, швидше за все, буде ефективна проти південноафриканського штаму. Однак виробник планує протестувати третю дозу своєї вакцини, а також варіант вакцини, спеціально модифікованої для боротьби з південноафриканським штамом.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина від коронавірусу Pfizer/BioNTech є ефективною для імунізації людей старше 80 років.

Фахівці розглянули 446 вакцинованих пацієнтів літнього віку, які потрапили у дві лікарні міста Бристоля з січня із захворюваннями нижніх дихальних шляхів. Через 14 днів після введення однієї дози вакцини Pfizer вона показала ефективність 79,3% у запобіганні появи симптомів у людей з вказаної вікової групи.

Детальніше про вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.