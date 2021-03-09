Сироватка від коронавірусу AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською біофармацевтичною компанією AstraZeneca.

Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8.

Вакцини від коронавірусу Covishield та Oxford-AstraZeneca – ідентичні. Перша просто виробляється за ліцензією на заводі Serum Institute в Індії.

Препарат раніше схвалила ВООЗ для екстреного застосування, Україна зробила це 22 лютого, а 24 числа вже стартував перший етап вакцинації.

Згідно з останніми дослідженнями у Великій Британії, ефективність вакцини AstraZeneсa у запобіганні госпіталізації осіб, які старші за 70 років, становить понад 80%.

Окрім того, вакцину, виготовлена в Індії, експерти ВООЗ визнали безпечною та ефективною.