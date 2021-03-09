Інформація про те, що від вакцини проти коронавірусу Covishield з Індії виникають важкі побічні ефекти – фейкова.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 9 березня.

– На 20 тис. щеплень ми отримали 185 повідомлень побічних ефектів від препарату, починаючи від почервоніння шкіри, закінчуючи підвищенням температури. Жодних важких наслідків під час здійснення майже 20 тис. щеплень в Україні не зафіксували, — зазначив Степанов.

За його словами, в Україні був один випадок, коли після вакцинації людину поклали до лікарні через підвищення температури протягом двох днів.

– Після двох днів температура у пацієнта була нормального рівня і його виписали з лікарні. Якщо навіть порівняти побічні ефекти після вакцини, які можуть бути протягом доби, і дію вакцини, яка захищає від смертельної хвороби, то всі можуть зробити висновки, – додав Степанов.

Міністр нагадав, що триває запис на вакцинацію проти коронавірусу. Записатися може будь-яка людин через портал Дія, контакт-центр Міністерства охорони здоров’я (0 800 60 20 19) та портал covid.gov.ua.

Станом на 9 березня до листа очікування вакцинації від Covid-19 записалось вже 190 230 людей.

Коронавірус в Україні

В Україні оновили показники регіонів щодо поширення коронавірусу. Чотири області потрапили до червоної зону, у помаранчевій – дев’ять.

Станом на 9 березня до червоної зони потрапили такі області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.