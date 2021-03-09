В Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом. Минулого тижня в країні планували прищеплювати 10 тис. осіб на день.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 9 березня. Він незадоволений темпами вакцинації населення і найближчими днями має намір прискорити цей процес.

– Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив інше завдання за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що наприкінці минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тис. осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Поки ми вийшли на трохи більше ніж 3 тис., – зазначив Степанов.

За його словами, 9 березня проведуть селекторну нараду з головами обласних адміністрацій, представниками Офісу президента та директорами департаментів МОЗ.

Степанов нагадав, що вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Вакцину від Covid-19 отримали вже 19 118 осіб.

Коронавірус в Україні

Станом на 9 березня коронавірус зафіксували у 3 261 особи. Загалом за весь час пандемії було зафіксовано 1 410 061 випадок Сovid-19. За добу в Україні подолали коронавірусну хворобу 975 осіб, а померли – 76 українців.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та у Києві (201).

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