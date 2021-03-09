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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Жінки частіше страждають від недомагань після вакцинації, ніж чоловіки – дослідження

Більш тяжчі побічні ефекти після вакцинації від коронавірусу було виявлено у жінок.

Жінки частіше страждають від недомагань після вакцинації, ніж чоловіки – дослідження

Такими є результати дослідження Центру контролю та профілактики захворювань США.

До опитування науковців долучилося понад 13 мільйонів вакцинованих громадян, 7 тис. з яких мали побічні ефекти.

Жінки становили майже 80% із 7 тис.вакцинованих людей. Серед побічних ефектів вони відчували сильний головний біль, запаморочення та втому.

– Одразу після щеплення все було добре. Однак вже за декілька годин у мене почали цокотіти зуби, але я пітніла – було дуже спекотно, а потім дуже холодно, – розповіла одна із учасниць опитування, яка отримала вакцину Moderna.

Натомість серед чоловіків також було виявлено певні побічні ефекти, однак у більшості випадків це був звичайний головний біль.

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Науковці Школи громадського здоров’я Джонса Хопкінса пояснюють: попередні наукові дослідження підтвердили той факт, що дорослі жінки мають більш високий ризик реакцій, ніж чоловіки, на вакцину проти грипу, який поширювався світом у 2009 році.

У висновках зазначається, що жінки не повинні турбуватися про ймовірність побічних ефектів, оскільки після їхнього зникненя організм створить більш стійку імунну відповідь на коронавірусну інфекцію.

Смерть після вакцинації

На початку лютого у Нью-Йорку чоловік помер через півгодини після щеплення від коронавірусу.

Літній пацієнт помер на території медичного центру: його знайшли біля виходу з будівлі.

Після щеплення, коли медики оцінювали 15-хвилинну реакцію організму на препарат, чоловік почувався добре.

Згідно з даними, жодних алергічних реакцій виявлено не було. Яким препаратом вакцинували чоловіка, у центрі не повідомили.

Джерело: Business Insider

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