У мережі з’явився онлайн-калькулятор, завдяки якому можна визначити свою чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Для того, щоб скористатися ним, необхідно ввести свої дані. Після цього він порахує, як довго доведеться чекати на отримання вакцини. Крім того, він визначить, яка кількість людей перебуває попереду.

Яку інформацію просять розробники калькулятора:

вік людини;

чи працює та мешкає громадянин у будинку для літніх людей;

наявність вагітності;

чи є громадянин медичним працівником, який безпосередньо контактує з хворими на коронавірус, соціальним співробітником, педагогом, учасником ООС, правоохоронцем, перебуває чи працює у місцях позбавлення волі;

чи є супутні захворювання.

Крім того, на сайті міститься інформація про групи ризику, супутні захворювання, а також застереження від вакцинації.

Вакцинація проти коронавірусу

З 24 лютого в Україні триває процес вакцинації проти коронавірусу.

Першими у країні вакцинують медиків.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: OMNI Calculator