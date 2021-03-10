Українські науковці отримали перші результати клінічних досліджень щодо лікування стовбуровими клітинами пневмонії, спричиненої коронавірусом. І самі дослідження, і отримані результати обнадійливі. Адже відомо, що саме масовані двобічні запалення легень у хворих на Covid-19 найчастіше стають причиною летальних випадків або прирікають людей на тривалі страждання.

Заступник директора Кріобанку Інституту клітинної терапії, кандидат біологічних наук Володимир Шаблій в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про всі деталі нового дослідження та про те, коли українці масово зможуть лікувати коронавірусну пневмонію стовбуровими клітинами.

– Дослідження з лікування постковідних ускладнень, зокрема фіброзу легень, за допомогою стовбурових клітин назвали проривом. Чи самі ви так вважаєте, враховуючи те, що цим питанням вже займалися вчені з Китаю? Чим ваші дослідження відрізняються від їхніх? Коли ваш інститут зацікавився цією проблематикою?

– Справді, першими дослідження стовбурових клітин для лікування Covid-19 і посткоронавірусних ускладнень провели китайські вчені і у квітні минулого року опублікували перші результати. Ознайомившись з ними, наш інститут розпочав підготовку до власних досліджень.

В Україні на той час ще ніхто не займався цією проблематикою, але ми зрозуміли, що це надзвичайно перспективний шлях лікування важких коронавірусних пацієнтів. Ми вдосконалили і розширили використану китайськими вченими методику.

– Як ви підбирали пацієнтів для досліджень. У них був схожий перебіг хвороби та схожі ускладнення? Чи відбирали за віком?

– У дослідженні взяли участь 13 пацієнтів (чоловіки віком від 36 до 73 років) з пневмонією, сатурацією нижче 93% та підтвердженим діагнозом Covid-19.

Вік не мав значення. Звичайно, ми не брали вагітних, дітей, онкохворих. Деякі пацієнти в анамнезі мали проблеми з серцево-судинною системою, легенями, тому в них спостерігався важкий перебіг захворювання.

Ми змінили китайський протокол лікування. Якщо під час дослідження у Китаї пацієнтам одноразово вводили одну дозу стовбурових клітин – це близько 70 млн на 1 кілограм ваги тіла. Ми ж, проаналізувавши масив даних щодо лікування гострого респіраторного синдрому під час інших патологій та вивчивши тенденції перебігу ковідних пневмоній, зрозуміли, що потрібне триразове введення клітин. Це і дало свої результати.

– Чи можете пояснити доступними словами принцип роботи стовбурових клітин у лікуванні постоковідних ускладнень. Це ін’єкції? Чи крапельниці?

– Триразове введення клітин відбувається крапельним шляхом через ліктьову вену. Під час лікування використовуються мезенхімальні стовбурові клітини, отримані з пуповини людини. Ці клітини здатні знижувати запальний процес. Завдяки цим їхнім властивостям стовбурові клітини активно використовують, приміром, під час лікування остеоартрозів, системних запалень (червона вовчанка, ревматоїдний артрит тощо).

Тоді вже було відомо, що під час коронавірусної пневмонії інколи виникає сильне запалення – “цитокіновий шторм”. У такому разі небезпечнішим за сам коронавірус стає саме цей запальний процес, він схожий на бурю в легенях. Під час такого “шторму” виділяється велика кількість білків, які ще більше посилюють запалення, що нерідко призводить до набряку легень. Цей “шторм” негативно впливає практично на всі внутрішні органи – на серце, печінку, нирки.

Таке запалення легень важко зупинити фармакологічними препаратами, воно призводить до серйозного ускладнення – фіброзування легень. Це коли легені вже не здатні виконувати свою основну функцію.

Стовбурові клітини здатні знімати цей запальний процес у хворих з тяжкою пневмонією. Також вони можуть стимулювати ріст та диференціювання клітин. Ми вводили мільйон стовбурових клітин на кілограм ваги тіла пацієнта триразово протягом тижня, тобто тричі на тиждень, через кожні два дні.

Процедури проводили лише за умови, що пацієнти, які підходять під відповідні критерії, давали згоду на експериментальне лікування. Процес введення тривав з літа 2020 до кінця року.

– Зрозуміло, що це не дуже великий термін, враховуючи якою підступною є ця хвороба. Але, якщо успіх дослідження буде очевидним через рік, які плануються наступні етапи?

– Я думаю, все залежить від того, які результати цього дослідження отримаємо наприкінці року. Лікарі постійно спостерігають за пацієнтами з нашої групи. У протоколі це детальніше розписано. Пацієнти кілька разів приїжджають на обстеження, роблять КТ, здають аналіз крові тощо.

Про успішний результат свідчитиме достовірна відмінність рівня фіброзування легень у наших пацієнтів і пацієнтів контрольної групи, які не лікувалися стовбуровими клітинами. Але уже й зараз спостерігається полегшений перебіг хвороби у пацієнтів, у лікуванні яких застосовували стовбурові клітини, вони швидше одужують.

Також на коротких термінах ми не помітили фіброзних змін у легенях, порівняно з пацієнтами, які не лікувалися клітинами. Але потрібно дочекатися віддалених результатів, оскільки деякі процеси зворотні.

– Чи буде метод лікування стовбуровими клітинами доступний широкому колу українців, які потерпіли від ковідних пневмоній?

– Цей метод найближчим часом не буде широкодоступним. Взагалі лікування стовбуровими клітинами – це інноваційний біотехнологічний метод, досить дорогий, адже на ринку цих технологій не так багато. Через 5-10 років, можливо, вартість знизиться, бо збільшиться конкуренція.

Тож ми працюємо на перспективу, адже все динамічно змінюється. Думаю, якби цей напрям хоч трохи фінансувала держава, таке лікування стало б доступнішим. Але поки що у держави, на жаль, немає коштів на такі дослідження.

Лікування Covid-19 стовбуровими клітинами

Дослідження з лікування важкої коронавірусної пневмонії стовбуровими клітинами проводив український Інститут молекулярної біології і генетики за участю Інституту клітинної терапії у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.

Клітинні препарати виготовила біотехнологічна лабораторія Інституту клітинної терапії.

Детальніше про дослідження стовбурових клітин у лікуванні пневмонії читайте на Фактах ICTV.