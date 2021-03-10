Вакцинація проти коронавірусу в Україні триває лише два тижні, а навколо індійської вакцини від AstraZeneca (CoviShield) виникло чимало міфів.

Помилкова інформація може гальмувати процес імунізації населення і вселяти людям недовіру до речовини. Тому необхідно заздалегідь розуміти, які дані є неправдивими.

Які міфи існують про вакцину CoviShield?

Міф №1. Індійський препарат CoviShield може імплантувати до тіла чіп

За словами фахівців, це неправдива інформація, адже це нереально.

– Ви уявляєте, що це за чіп має бути, який пройде через голку, якою вводять вакцину? Чіпів таких розмірів не існує, – запевняє експерт з факт-чекінгу Максим Скубенко.

Міф №2. Вакцина не перевірена і призначена для країн третього світу

Це неправдива інформація. Цей же препарат з Індії також закуповує влада Канади, Австралії та Південної Кореї.

– Інститут сироватки крові в Індії – один з найбільших виробників вакцин у світі. Він виготовляє до 60% всіх вакцин. Технологічно – це виробничий майданчик, на якому виробляється така ж вакцина, якою вакцинуються і у Європі, і у США, – пояснив керівник програми охорони здоров’я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.

Міф №3. Самі лікарі не поспішають вакцинуватися

Директор Київської міської клінічної лікарні №3 Петро Іващенко повідомив, що їхні працівники активно вакцинуються.

Не роблять щеплення лише ті, хто недавно перехворів або у кого підвищений рівень імуноглобуліну.

Міф №4: Заборонено вакцинуватися літнім людям, вагітним і тим, хто має активне сексуальне життя

Вік – не перешкода для вакцинації. Водночас вакцина жодним чином не впливає на сексуальне життя людини.

А ось вагітним і справді не рекомендують вакцинуватися через недостатню кількість досліджень. Також не можна вакцинуватися алергікам і дітям.

Міф №5: Вакцина викликає склероз, безпліддя та навіть смерть. Нею можна заразитися, і вона може змінити гени

– Стандартні ускладнення і побічні ефекти будь-якої вакцини з’являються локально у місці ін’єкції: почервоніння, кропив’янка, у поодиноких випадках бувають анафілактичні реакції, – пояснює директор Київського міського центру нефрології та гемодіалізу Едуард Красюк.

Важливо знати, що вакцина не захищає від коронавірусу на 100%. Але ймовірність захворіти є нижчою.

Вакцинація проти коронавірусу

З 24 лютого 2021 року в Україні розпочали вакцинувати людей проти коронавірусу.

Поки щеплення роблять медикам.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.