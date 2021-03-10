Під час вибору косметолога пацієнти мають бути уважні та обережні, щоб лікар мав відповідну професійну освіту та досвід роботи.

Про це розповіла лікар-косметолог Катерина Зонова Фактам ICTV у програмі Є здорове питання.

– Завдання лікаря – пояснити пацієнтам, як правильно доглядати за шкірою, та які саме процедури їм потрібні, щоб тільки підкреслити красу людини, – стверджує лікар.

Зонова зазначила, що косметолог може відмовити пацієнту, якщо лікар не бачить необхідності робити ту чи іншу процедуру.

– Пацієнти не завжди розуміють, як досягти бажаного результату. Не всі знають, що можна корегувати м’язи, підборіддя, шию, платизму та як це працює. Якщо пацієнт каже, що хоче зробити губи, але я бачу, що для гармонії на обличчі йому не вистачає вираженого підборіддя, то я раджу те, що думаю, – зазначила спеціаліст.

За її словами, ін’єкції – це небезпечні процедури. Косметолог має чітко знати анатомію, розуміти, які препарати краще застосовувати, щоб запобігти ризикам і ускладненням.

Перед лікуванням спеціаліст повинен ознайомитися з анамнезом пацієнта, адже всі можливі захворювання, які є у людини, впливають на бажаний результат та період лікування.

Протипоказання: гострі захворювання, онкологія. Що стосується вагітності та лактації, то ін’єкції – це стрес для організму. У жінок у цей період може зникнути молоко, також може виникнути порушення у роботі гормонів. Крім того, завжди є ризик можливих ускладнень.

Як зберегти молодість обличчя

Першочергово за шкірою слід доглядати за допомогою засобів для зовнішнього застосування. Якщо у людини буде якісний догляд за шкірою, то до хірургії можна прийти значно пізніше і вона буде більш ефективною.

Можна застосовувати креми, щоб прибрати мікрозморшки, покращувати текстуру шкіри, зменшувати виділення шкірного сала, працювати з пігментними плямами.

Детальніше про те, як зберегти молодість обличчя – читайте у матеріалі Фактів ICTV.