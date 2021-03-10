Молодість неможливо зберегти назавжди, проте, щоб сповільнити старіння, люди часто звертаються до косметології, яка здатна боротися з віковими змінами.

Лікар-косметолог Катерина Зонова розповіла Фактам ICTV у програмі Є здорове питання, як зберегти молодість обличчя та чому варто користуватися кремами.

За словами спеціаліста, першочергово за шкірою слід доглядати за допомогою засобів для зовнішнього застосування. Якщо у людини буде якісний догляд за шкірою, то до хірургії можна прийти значно пізніше і вона буде більш ефективною.

Що стосується гімнастики для обличчя, то вона може тільки зменшувати набряки, але розгладжувати зморшки не може.

– Якщо зморшка утворюється внаслідок заломлення шкіри в одному і тому самому місці через активну міміку, то гімнастика, яка навпаки збільшує міміку, не може зменшити зморшки. Є багато досліджень, які не підтвердили ефективність фейс-білдингу, особливо, якщо ви не знаєте свій тип шкіри, тип старіння, я думаю, не варто зловживати ресурсами інтернету, щоб не зашкодити своїй шкірі, – зазначила лікар.

Зонова зазначила, що постійно важливо доглядати за зовнішнім шаром шкіри. Косметика необхідна для правильного очищення, зволоження. Також можна застосовувати креми, щоб прибрати мікрозморшки, покращувати текстуру шкіри, зменшувати виділення шкірного сала, працювати з пігментними плямами.

– Проте не варто довіряти кремам з ліфтинговим ефектом, які стверджують, що можуть прибрати всі зморшки – це маркетинговий хід. У кремі важливі інгредієнти та активні речовини. Крім того, важливий процес виробництва та хімічна формула, – додала лікар.

Засоби для догляду повинен призначати лікар з усіма рекомендаціями, адже неправильне використання може зашкодити шкірі.

Як зберегти молодість обличчя

Важлива генетична анатомія. Якщо у людини шкіра тримається міцно на кістках, то шкіра старішатиме повільніше;

Ресурси організму та типи старіння. Залежно від того, яка у людини шкіра, з часом проявлятимуться певні процеси;

Хронічний стрес впливає на роботу щитоподібної залози, робота якої впливає на обмін речовин, що відображається на шкірі;

Правильне та регулярне харчування;

Здоровий сон;

Водний режим.

Як позбутися прищів

Акне або, як кажуть у народі, прищі – одне з найпоширеніших захворювань як дітей, так і дорослих. Вони часто завдають дискомфорту і навіть болю.

Причини виникнення: гормональні зміни, неправильний догляд за шкірою, харчування, погані звички.

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