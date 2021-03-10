– Ми не побачили жодних побічних ефектів. Навіть незначні зустрічаються досить рідко. Це обнадіює, – зазначив він.

Про це заявив керівник робочої групи з питань вакцин Боаз Лев. Це дослідження свідчить про те, що дітей безпечно прищеплювати від коронавірусу.

В Ізраїлі від коронавірусу щепили дітей віком від 12 до 16 років. Науковці з’ясували, що вакцинація не викликає у них серйозних побічних ефектів.

У дослідженні взяли участь 600 дітей. Їм вкололи дві дози вакцини Pfizer, якою вакцинують доросле населення в країні. І серед цих дітей не зафіксували серйозних побічних ефектів після щеплення, навіть відсоток дітей, у яких були слабкі побічні ефекти дуже низький.

Нині розробник Pfizer тестує вакцинацію дітей 12-15 років, а незабаром хоче перевірити її та на дітях у віці від 5 до 11 років. Також AstraZeneca буде перевіряти свій препарат на дітях від 6 років. Ці тести займуть кілька місяців.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Станом на 10 березня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 23 480 українців. Протягом минулої доби, 9 березня, мобільні бригади прищепили 4 362 людини.

Лідером за кількістю щеплень наразі є Донецька область. За добу там прищепили 660 осіб, а за весь час – 3 134. Найменше вакцинованих наразі на Сумщині – там ін’єкції зробили лише 430 людям.

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