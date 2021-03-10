Розроблені вакцини проти коронавірусу не захищають повною мірою від нових варіантів збудника. Проти нових штамів речовини гарантують лише незначний захист, імовірно, маючи змогу полегшувати тяжкість перебігу хвороби. Тому ВООЗ рекомендує застосовувати їх під час циркуляції в країні будь-яких варіантів коронавірусу.

Про це Фактам ICTV заявив стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов. За його словами, сформовані вакциною антитіла є ефективними проти британського варіанту, який є ідентичним до початкового варіанту. Водночас властивості південноафриканського штаму дозволяють йому вислизати від натренованого імунітету.

– Дослідження ще тривають. У лабораторних експериментах вакцинальні антитіла справляються зі значно меншою концентрацією вірусу, а у 48% зразків плазми – взагалі втрачають таку здатність. Імовірно, у житті це може проявлятись як захист за умови невеликої вірусної дози. Якщо невелика кількість частинок нового варіанту вірусу потрапила до організму, то антитіл, які напрацьовані завдяки вакцині, вистачить для протидії захворюванню чи перенесенню його у безсимптомній формі. Але якщо вірусна доза достатньо велика, нейтралізаційної можливості антитіл може не вистачати, – зазначає Вадим Арістов.

За його словами, окремі виробники вакцин заявляють про експериментальне підтвердження ефективності їхніх вакцин проти нових варіантів. Однак рівень захисту, вплив на ступінь важкості хвороби – питання, на які ще треба шукати відповіді.

– Найскладніша ситуація з південноафриканським варіантом. Вакцина AstraZeneka не захищає від розвитку хвороби легкого і середнього ступеню важкості. А для перевірки захисту від тяжкого ступеню не вистачило кількості залучених пацієнтів, – додає інфекціоніст.

Як прогнозує фахівець, якщо з’являться більш суттєві мутації, від таких варіантів науковцям доведеться розробляти нові версії вакцин.

– Нині виробники повідомляють, що така робота вже проводиться. Вакцини на технології мРНК з цим легко впораються. Вони, як на друкарській машинці, друкують змінену генетичну послідовність, додають її до свого технологічного процесу та отримують нові флакони для розповсюдження. Думаю, навіть великих досліджень не знадобиться, – коментує Вадим Арістов.

Але поки прогнозів щодо виходу нових версій вакцин немає, ліпше вакцинуватися вже готовими. Адже реальний, нехай і неповний, захист краще, ніж взагалі його відсутність.

А державі треба готуватися до чергових купівель нових вакцин.

– На рівні держави треба закладати кошти на наступний раунд, тому що, найімовірніше, в кінці року доведеться вакцинувати додатково бустерними дозами вакцини з оновленою версією, – підсумовує інфекціоніст.

Нові штами та вакцинація

У світі з грудня 2020 року триває вакцинація проти коронавірусу, в Україні цей процес розпочався 24 лютого.

Водночас на планеті розпочали фіксувати нові штами вірусу, які, за інформацією фахівців, є заразнішими.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.