У світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу. Спочатку щеплення почали робити людям, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, а також пенсіонерам.
Для кожної вакцини існують рекомендації щодо застосування, наприклад, вікові обмеження. Факти ICTV зібрали інформацію про те, у якому віці можна робити щеплення речовинами проти коронавірусу від різних виробників.
- Pfizer і BioNTech
Вакцину цього виробника рекомендують використовувати для вакцинації людей старше 16 років. Зокрема, ця інформація вказана у документі Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).
Водночас верхньої вікової межі немає.
- Moderna
Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала рекомендації щодо застосування цієї речовини. Вакцину не можна колоти особам молодше 18 років.
- AstraZeneca
Такі ж рекомендації ВООЗ озвучила щодо оксфордської вакцини. Вона для людей старше 18 років.
У низці країн ЄС переглядали ці рекомендації і забороняли вакцинувати нею літніх людей. Наприклад, у Франції спочатку заборонили імунізувати пенсіонерів, а потім дозволили використовувати для людей від 65 до 74 років.
- Johnson&Johnson
Цю вакцину також рекомендують використовувати людям старше 18 років.
- Sinovac
Щодо китайської вакцини загальних рекомендацій поки немає. За даними ЗМІ, нею не рекомендують робити щеплення дітям до 18 років.
Однак низка країн встановила чіткі вікові обмеження. Наприклад, Філіппіни і Тайланд, де схвалили речовину, імунізують лише людей від 18 до 59 років.
Вакцинація проти коронавірусу
У світі з грудня 2020 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.
Україна долучилася до цього процесу лише у лютому 2021-ого.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.