У світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу. Спочатку щеплення почали робити людям, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, а також пенсіонерам.

Для кожної вакцини існують рекомендації щодо застосування, наприклад, вікові обмеження. Факти ICTV зібрали інформацію про те, у якому віці можна робити щеплення речовинами проти коронавірусу від різних виробників.

Pfizer і BioNTech

Вакцину цього виробника рекомендують використовувати для вакцинації людей старше 16 років. Зокрема, ця інформація вказана у документі Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Водночас верхньої вікової межі немає.

Moderna

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала рекомендації щодо застосування цієї речовини. Вакцину не можна колоти особам молодше 18 років.

AstraZeneca

Такі ж рекомендації ВООЗ озвучила щодо оксфордської вакцини. Вона для людей старше 18 років.

У низці країн ЄС переглядали ці рекомендації і забороняли вакцинувати нею літніх людей. Наприклад, у Франції спочатку заборонили імунізувати пенсіонерів, а потім дозволили використовувати для людей від 65 до 74 років.

Johnson&Johnson

Цю вакцину також рекомендують використовувати людям старше 18 років.

Sinovac

Щодо китайської вакцини загальних рекомендацій поки немає. За даними ЗМІ, нею не рекомендують робити щеплення дітям до 18 років.

Однак низка країн встановила чіткі вікові обмеження. Наприклад, Філіппіни і Тайланд, де схвалили речовину, імунізують лише людей від 18 до 59 років.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

Україна долучилася до цього процесу лише у лютому 2021-ого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: FDA, WHO, JNJ, Arab News