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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

З якого віку можна робити щеплення різними Covid-вакцинами

У світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу. Спочатку щеплення почали робити людям, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, а також пенсіонерам.

вакцина, вакцинація

Для кожної вакцини існують рекомендації щодо застосування, наприклад, вікові обмеження. Факти ICTV зібрали інформацію про те, у якому віці можна робити щеплення речовинами проти коронавірусу від різних виробників.

  • Pfizer і BioNTech

Вакцину цього виробника рекомендують використовувати для вакцинації людей старше 16 років. Зокрема, ця інформація вказана у документі Управління США з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Водночас верхньої вікової межі немає.

  • Moderna

Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала рекомендації щодо застосування цієї речовини. Вакцину не можна колоти особам молодше 18 років.

  • AstraZeneca

Такі ж рекомендації ВООЗ озвучила щодо оксфордської вакцини. Вона для людей старше 18 років.

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У низці країн ЄС переглядали ці рекомендації і забороняли вакцинувати нею літніх людей. Наприклад, у Франції спочатку заборонили імунізувати пенсіонерів, а потім дозволили використовувати для людей від 65 до 74 років.

  • Johnson&Johnson

Цю вакцину також рекомендують використовувати людям старше 18 років.

  • Sinovac

Щодо китайської вакцини загальних рекомендацій поки немає. За даними ЗМІ, нею не рекомендують робити щеплення дітям до 18 років.

Однак низка країн встановила чіткі вікові обмеження. Наприклад, Філіппіни і Тайланд, де схвалили речовину, імунізують лише людей від 18 до 59 років.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року відбувається вакцинація проти коронавірусу.

Україна долучилася до цього процесу лише у лютому 2021-ого.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: FDA, WHO, JNJ, Arab News

Фото: Depositphotos

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