Мільйони жінок у всьому світі втратили доступ до контрацептивів і послуг з переривання вагітності через пандемію Covid-19.

За даними науковців з Фонду народонаселення (ЮНФПА) ООН, 12 млн жінок у 115 країнах з низьким і середнім рівнем доходів не змогли отримати доступ до послуг з планування сім’ї через коронавірус. Це призвело до 1,4 млн незапланованих вагітностей у 2020 році.

Водночас у квітні 2020 року в ЮНФПА прогнозували, що через Covid-19 47 млн у 114 країнах з низьким і середнім рівнем доходу не зможуть використовувати сучасні протизаплідні засоби. Це підірвало б прогрес у напрямку розширення доступу до засобів контролю народжуваності, скорочення масштабів гендерного насильства і поліпшення материнського здоров’я.

Виконавчий директор ЮНФПА Наталія Канем стверджує, що прогноз ООН не справдився, але якби це сталося, то результат був би катастрофічним. На її думку, об’єднання міжнародної спільноти ЮНФПА сприяло запобіганню цьому сценарію.

Проте у звіті за 11 березня зазначено, що навіть зменшена кількість все ще викликає занепокоєння і серйозні соціальні та економічні наслідки коронавірусу вимагають посилення дій для жінок.

Пандемія Covid-19

За словами президента України Володимира Зеленського, за рік пандемії коронавірусу людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим.

Він стверджує, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть повернутися до звичного життя.

11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про початок пандемії Covid-19.

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Джерело: CBS News