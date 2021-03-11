Наявність антитіл не є протипоказом для вакцинації від Covid-19. Тобто якщо людина перехворіла, то вона все одно може зробити щеплення.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Світлана Гук. Водночас тим, хто перехворів на коронавірус, дають можливість відтермінувати вакцинацію щонайменше на півроку.

Також лікар додала: якщо у людини є підозра, що вона наразі може бути носієм вірусу або хворіти безсимптомно, тоді краще зачекати хоча би два тижні перед тим, як робити щеплення.

Оскільки, якщо хворий на Covid-19 не знав свого діагнозу і вакцинувався, то є ймовірність, що теоретично це може погіршити протікання хвороби.

– Якщо ви дізналися, що людина, з якою контактували, отримала позитивний тест на коронавірус, то варто зачекати хоча би два тижні, щоб переконатися, що ваш організм наразі не перебуває у пасивному інфекційному процесі, – пояснює інфекціоніст.

Також Світлана Гук зазначає, що можна зробити ПЛР-тест або тест імуноглобуліну класу M, якщо людина все ж сумнівається і хоче знати точно, чи хворіла вона вже або хворіє зараз.

А от чи потрібно готуватися до вакцинації і на що варто зверати увагу перед тим, як йти робити щеплення – можна прочитати у нашому матеріалі.