PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чи можна вакцинуватися людям, які перехворіли або хворіють на Covid-19

Наявність антитіл не є протипоказом для вакцинації від Covid-19. Тобто якщо людина перехворіла, то вона все одно може зробити щеплення.

грип коронавірус

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Світлана Гук. Водночас тим, хто перехворів на коронавірус, дають можливість відтермінувати вакцинацію щонайменше на півроку.

Також лікар додала: якщо у людини є підозра, що вона наразі може бути носієм вірусу  або хворіти безсимптомно, тоді краще зачекати хоча би два тижні перед тим, як робити щеплення.

Читайте
А коли вам вакцинуватися? У мережі з'явився калькулятор черги на Covid-щеплення

Оскільки, якщо хворий на Covid-19 не знав свого діагнозу і вакцинувався, то є ймовірність, що теоретично це може погіршити протікання хвороби.

– Якщо ви дізналися, що людина, з якою контактували, отримала позитивний тест на коронавірус, то варто зачекати хоча би два тижні, щоб переконатися, що ваш організм наразі не перебуває у пасивному інфекційному процесі, – пояснює інфекціоніст.

Також Світлана Гук зазначає, що можна зробити ПЛР-тест або тест імуноглобуліну класу M, якщо людина все ж сумнівається і хоче знати точно, чи хворіла вона вже або хворіє зараз.

А от чи потрібно готуватися до вакцинації і на що варто зверати увагу перед тим, як йти робити щеплення – можна прочитати у нашому матеріалі.

Фото: Pexels

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору