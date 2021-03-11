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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Чи потрібно готуватися до вакцинації проти Covid-19 і на що звертати увагу

Вакцинація від коронавірусу не потребує особливої підготовки. У тій же інструкції до препарату Covishield єдиним протипоказом називають сильну лихоманку.

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Про це у коментарі Фактам ICTV повідомила лікар-інфекціоніст Світлана Гук.

– Чим кращий буде ваш стан, коли ви вирішили робити щеплення, тим більша вірогідність, що його буде легше перенести, без можливих ускладнень. Якщо ж у вас застуда, нежить чи є прояви інших катаральних явищ, небажано робити будь-яку вакцину, оскільки ви перебуваєте в інфекційному процесі. У таких випадках або можливі поствакцинальні ускладнення, або можлива не така яскрава імунна відповідь, – пояснює лікар.

Також лікар наголошує на тому, що вакцинацію краще відтермінувати у разі загострення хронічних захворювань.

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Водночас Світлана Гук наголошує: якщо людина після вакцинації відчуває нездужання, має підвищену температуру, то потрібно звернутися до лікаря. Медик зазначає, що зазвичай поствакцинальні ускладнення не потребують специфічного лікування і проходять за два-три дні.

Від початку вакцинації від коронавірусу в Україні на 10 тис. щеплень зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій.  Майже всі вони мали легку форму – це 1,2%.

Серед побічних реакцій, які фіксують найчастіше, почервоніння шкіри, підвищення температури. Але це відбувається і під час вакцинації від інших хвороб.

Фото: Pexels

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