Процес вакцинації проти коронавірусу розпочали зі щеплення людей, які перебувають у групі ризику за професійною ознакою, та пенсіонерів. Водночас дітей ще масово не імунізували. Науковці лише розпочинають проводити такі дослідження.

Діти – не у групі ризику та легше хворіють на Covid-19. Крім того, вакцину треба випробувати на дорослих. З цих причин у світі поки не вакцинували наймолодше населення.

Також розробники всіх вакцин не рекомендували проводити щеплення людям молодше 18 років. Лише представники Pfizer знизили вікову межу до 16 років.

Але вакцинувати дітей все ж доведеться. Адже без цього не вийде досягти колективного імунітету.

– Ізраїль говорив, що не вийде досягти колективного імунітету без вакцинації дітей. Нині розпочалися дослідження на старших дітях. Прогнозують, що через певний період вакцинуватимуть і молодших, – зазначає інфекціоніст Вадим Арістов.

Так, згідно з останніми новинами, в Ізраїлі провели щеплення дітей від 12 до 16 років. За інформацією The Guardian, у дослідженні взяли участь 600 дітей. Їм вкололи дві дози вакцини Pfizer.

За попередньою інформацією, з-поміж дітей не зафіксували серйозних побічних ефектів після щеплення. Водночас у країні готуються тестувати вакцину на молодших дітях.

За прогнозами фахівців, вакцинація дітей – не за горами, її можуть проводити вже восени.

– Можливо, це буде до кінця року або восени вже. Діти суттєво прискорюють епідемію, – додає Вадим Арістов.

Крім того, останнім часом діти стали хворіти на коронавірус у важчих формах. Також не варто забувати про мультисистемний запальний синдром.

– Рівень важкості захворювання серед дітей почав підвищуватися у всьому світі. Також у дітей є загрозливий стан – мультисистемний запальний синдром, який фіксується під час другої зустрічі з вірусом, – підсумовує експерт.

Вакцинація проти коронавірусу

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Україна доєдналася до цього процесу у лютому 2021-ого.

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