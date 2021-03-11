Кабінет Міністрів України схвалив Порядок вручення посвідчення донора крові та компонентів крові і його форми.

Рішення ухвалили під час засідання 10 березня. Оновлена форма посвідчення передбачає внесення відомості щодо кількості донацій крові та плазми, відомостей щодо кількості компонентів крові.

Посвідчення донора — це документ, який засвідчує статус донора крові або компонентів крові. В посвідченні фіксуються: особисті дані донора, кількість та об’єм здач, тип донації, а також місце здачі крові.

Згідно з документом, посвідчення видається не раніше ніж через шість місяців після першої заготівлі крові або компонентів крові та після повторного медичного обстеження. В останнє входить аналіз крові чи її компонентів на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом.

У разі виявлення таких інфекцій громадянин не може бути донором і посвідчення йому не видається.

Для отримання посвідчення потрібно: через пів року після здачі крові звернутися в реєстратуру лікарні або центру з паспортом та фото 3х4. Посвідчення виготовляють за кілька днів.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Донорство крові в Україні

30 вересня 2020 року Верховна Рада України ухвалила законопроект про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

Закон №3648 регулює діяльність, пов’язану з донорською кров’ю та компонентами крові, встановлює стандарти якості компонентів крові та безпеки донорів і реципієнтів, захищає їхні права та інтереси.

Детальніше про донорство в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Василь Мокан