У Туреччині, а саме у місті Трабзон, до лікарні звернувся 52-річний пацієнт, який скаржився на здуття живота та гази. Після обстеження та хірургічного втручання лікарі видалили з його тіла пухлину вагою 21 кг.

Про це розповів спеціаліст, який лікував чоловіка, лікар Ісмет Челік.

– Після обстежень нашого пацієнта, який звернувся до нас зі скаргою на набряк живота та гази, виявилася гігантська пухлина разом із магістральними судинами та сечоводом, які цілком заповнили праву частину живота на 40х45 см, — зазначив лікар.

Операцію проводила команда хірургів, вона прийшла успішно. Лікар стверджує, що нині стан здоров’я пацієнта хороший.

Trabzon’da karnındaki şişlik şikayeti için hastaneye giden 52 yaşındaki erkek hasta ameliyata alınıp karnından çıkanlar karşısında hem kendi hem de doktorları şaşırdı. pic.twitter.com/eyoJ5agAxP — Kar360 Haber (@kar360haber) March 10, 2021

Хірургія в Україні

У львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше в Україні провели унікальну операцію – дитину прооперував робот Da Vinci.

Операцію за допомогою робота провели 13-річній пацієнтці із патологією кишківника. Лікарі зазначають, що малоінвазивні хірургічні втручання здатні мінімізувати розвиток спайкового процесу у майбутньому.

Детальніше про розвиток хірургії в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.