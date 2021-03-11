Скільки разів на рік потрібно буде вакцинуватися від коронавірусу, наразі невідомо. Оскільки навіть в анотації до препарату Covishield зазначено, що наразі невідома тривалість імунної відповіді.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Світлана Гук. Вона зазначила, що можливий варіант, коли щеплення робитимуть тільки раз на рік, але також є ймовірність того, вакцинуватися доведеться двічі.

– Якщо після двох доз вакцини імунна відповідь триватиме довше, маємо надію, що не доведеться вакцинуватися більше одного разу на рік. Але якщо говорити про гірший сценарій, то, коли, наприклад, через три місяці фіксуватимуть зменшення кількості антитіл, а охоплення вакцинуванням буде занизьке, щоб зупинити пандемію, я можу собі уявити ситуацію, коли рекомендуватимуть повторне двократне щеплення, – пояснила вона.

Також лікар припускає, що робити щеплення більше одного разу на рік можуть рекомендувати через нові штами коронавірусу.

Крім того, Світлана Гук переконана, що навіть після вакцинації все одно потрібно буде носити маски. На її думку, до кінця пандемії взагалі не варто забувати про засоби індивідуального захисту.

Оскільки навіть коли людина щеплена і вважає, що вона захищена від одного штаму, потрібно не забувати про ризик зараження іншим видом мутованого вірусу.

Вакцинація в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneca. Також Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac, розробником якої є фармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Крім того, очільник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозує прибуття в Україну партії вакцини Pfizer/BionTech найближчими тижнями.