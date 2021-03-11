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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами

Чоловіку з Великої Британії вдалося вилікуватися від вірусу імунодефіциту людини. 40-річний пацієнт став другою людиною у світі, яка змогла побороти хворобу.

Вдруге в історії: британець вилікувався від ВІЛ стовбуровими клітинами

Про це розповіли науковці з Кембриджського університету. Адам Кастільєхо лікувався від раку шляхом введення стовбурових клітин.

Після припинення антиретровірусної терапії через 30 місяців у нього не виявили ВІЛ. Виявилося, що у донорів стовбурових клітин, які отримав Кастільєхо, є незвичайний ген, що забезпечує захист від ВІЛ.

Найімовірніше, чоловік вилікувався від ВІЛ. У нас вже два з половиною роки ремісії без антиретровірусних препаратів, – зазначив провідний дослідник, професор Равіндра Кумар Гупта з Кембриджського університету.

Науковці вважають, що трансплантація стовбурових клітин може зупиняти здатність вірусу до реплікації всередині організму. Імунні клітини пацієнта замінюються донорськими, які чинять опір інфекції.

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За словами професора, лікування стовбуровими клітинами не буде широко пропонуватися пацієнтам з ВІЛ, які проходять успішне антиретровірусне лікування, адже такий метод лікування пов’язаний з високим ризиком.

Водночас ліки, які нині існують від ВІЛ, залишаються високоефективними та дозволяють людям, які мають цю хворобу, повноцінно жити.

У світі вперше офіційно від ВІЛ вилікували американця Тімоті Рей Брауна. У 2007 році він пережив дві трансплантації кісткового мозку, що допомогло отримати імунітет до захворювання. У 2020 році чоловік помер, адже протягом п’яти років боровся з лейкемією.

До слова, у США вчені провели дослідження і виявили, що в організмі однієї з ВІЛ-позитивних жінок немає клітин із потенційно активним вірусом.

З’ясувалося, що організм зміг самостійно побороти хворобу. Жінка взяла хворобу під контроль без препаратів та операції. За інформацією вчених, людина з діагнозом ВІЛ живе усе життя, однак для підтримки імунної системи необхідно приймати препарати.

Джерело: Independent

Фото: Unsplash

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