Агресія з боку чоловіка та жінки щодо свого партнера – це не нормально, але нерідко люди не можуть визначити, що над ними здійснюється насилля у парі.

Про це розповів психолог Роман Мельниченко Фактам ICTV у програмі Є здорове питання. За його словами, здорові стосунки – це коли обом людям у парі добре. У них є любов, емоційна близькість, якісні статеві стосунки, взаємоповага, довіра та баланс.

– Не правильно, коли у парі тільки хтось один віддає, а інший тільки бере. Або хтось тільки виконує бажання одного з партнерів. Аб’юзера у стосунках можна розпізнати за власними почуттями: якщо людина відчуває постійний сором, відчуття провини, страху, тривоги, партнер маніпулює дітьми, погрожує – це насильство, – зазначив психолог.

Аб’юз – у перекладі означає насильство, образу і жорстоке поводження, тобто це форма психологічного насильства. Від конфлікту він відрізняється нерівністю партнерів, коли один перебуває в позиції сильнішого. Це може бути не тільки фізична сила, а ще й економічна перевага, вищий статус або домінуючий характер.

Спеціаліст також наголосив, що будь-яка чоловіча агресія відштовхує жінок.

– Чоловік, який б’є жінку, позбавляє себе жіночої поваги. На жаль, є випадки, коли жінка не може піти від чоловіка виправдовуючи його побої. Але не існує жодних виправдань чоловічої агресії щодо жінок – це все насилля, – додав Мельниченко.

Причини домашнього насилля

Психолог та експерт з гендерної політики ООН Жінки у Міністерстві внутрішніх справ Наталія Орловська розповіла, що 90% жертв насильства – це жінки. Близько 50% жінок страждають від психологічного насильства, ще майже третина від фізичного, економічного та сексуального.

Серед причин насилля може бути: неправильний розподіл ролей в сім’ї, бажання домінувати, компенсація незадоволеності.

У разі виникнення насильства в будинку ви можете зателефонувати до поліції за номером – 102.

Детальніше про те, куди звернутися у разі домашнього насилля читайте на Фактах ICTV.