Британський штам коронавірусу – смертоносніший, ймовірність смерті у пацієнтів, які захворіли, є вищою.

Про це йдеться у дослідженні британських науковців, опублікованому у середу, 10 березня 2021 року.

– Імовірність збільшення ризику смертності через зараження висока. Якщо цей результат можна поширити на інші популяції, зараження може викликати істотну додаткову смертність порівняно з варіантами, які раніше циркулювали, – йдеться у висновках дослідження.

Цю статтю прокоментувала українська інфекціоніст Ольга Голубовська.

– Коефіцієнт ризику летального випадку для варіанту B.1.1.7 склав 1,64 порівняно з версіями, які циркулювали раніше, – прокоментувала вона.

Крім того, за її словами, ймовірно, вірус також легше передається.

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Британський штам коронавірусу

У грудні 2020 року у Великій Британії заявили про циркуляцію нового штаму коронавірусу, його назвали британським.

Через нього у країні погіршилася епідситуація, владі довелося посилювати заходи карантину.

Детальніше про британський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The BMJ, Ольга Голубовська