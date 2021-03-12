PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |
Ефективність та можлива ціна: що потрібно знати про Covid-вакцину Novavax

Ефективність та можлива ціна: що потрібно знати про Covid-вакцину Novavax

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax – речовина, спрямована на боротьбу з пандемією Covid-19.

Нині представники компанії продовжують дослідження. На третій фазі випробувань вакцина продемонструвала ефективність на рівні 96%.

Факти ICTV зібрали інформацію про вакцину від коронавірусу Novavax.

Що являє собою вакцина

Речовину компанії Novavax NVX-CoV2373 створено на основі генетичної послідовності коронавірусу.

Розробники використовували технологію рекомбінантних наночастинок для створення антигену, отриманого з шипового білка коронавірусу. Крім того, вони додали ад’ювант – спеціальну речовину, що підсилює вироблення високого рівня антитіл.

Зберігається така вакцина за температури 2-8°C.

Хто розробник

Novavax – біотехнологічна компанія, яка займається розробкою інноваційних вакцин для запобігання серйозним інфекційним захворюванням.

Працює понад 10 років. Займалася створенням речовин проти грипу, RSV, вірусу Ебола, MERS і SARS.

Штаб-квартира корпорації розташована у Гейтерсберзі (штат Меріленд, США).

Випробування вакцини

Випробування вакцини Novavax тривають на другій і третій фазах у Великій Британії, США, Мексиці, Південній Африці та Австралії.

За результатами дослідження британських науковців, вакцина продемонструвала ефективність на рівні 96%.

Читайте
Вакцина від Novavax підтвердила свою ефективність, Україна має отримати речовину

Таку результативність вона показала на третій фазі випробувань, у них брали участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старшими за 65 років.

Також науковці заявили, що вона демонструє високу результативність в боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.

Протипоказання і ускладнення

На стадії випробувань не було зафіксовано серйозних ускладнень. Пацієнти добре переносили вакцину, і вона викликала стійкі реакції антитіл, зазначають виробники.

Також поки що вони не називають конкретних протипоказань.

Скільки потрібно доз і скільки тримається захист

Вакцинуватися необхідно однією дозою речовини від Novavax.

ЗМІ, посилаючись на розробників, заявляли, що імунна відповідь працюватиме протягом 6-12 місяців.

Ціна

Поки що немає конкретної інформації щодо вартості вакцини. Раніше ЗМІ заявляли, що, можливо, вона коштуватиме близько $3 за дозу.

Постачання до України

Під час візиту до Індії очільник МОЗ Максим Степанов домовився про постачання вакцини від Novavax. Спершу вдалося домовитися про 10 млн доз, потім – ще про 5 млн.

Через це речовину, яка надходитиме в Україну, найімовірніше, теж виготовлятимуть в Індії.

Джерело: Novavax, Time

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Завантаження...

Вгору Вгору