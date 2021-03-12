Що являє собою вакцина
Речовину компанії Novavax NVX-CoV2373 створено на основі генетичної послідовності коронавірусу.
Розробники використовували технологію рекомбінантних наночастинок для створення антигену, отриманого з шипового білка коронавірусу. Крім того, вони додали ад’ювант – спеціальну речовину, що підсилює вироблення високого рівня антитіл.
Зберігається така вакцина за температури 2-8°C.
Хто розробник
Novavax – біотехнологічна компанія, яка займається розробкою інноваційних вакцин для запобігання серйозним інфекційним захворюванням.
Працює понад 10 років. Займалася створенням речовин проти грипу, RSV, вірусу Ебола, MERS і SARS.
Штаб-квартира корпорації розташована у Гейтерсберзі (штат Меріленд, США).
Випробування вакцини
Випробування вакцини Novavax тривають на другій і третій фазах у Великій Британії, США, Мексиці, Південній Африці та Австралії.
За результатами дослідження британських науковців, вакцина продемонструвала ефективність на рівні 96%.
Таку результативність вона показала на третій фазі випробувань, у них брали участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старшими за 65 років.
Також науковці заявили, що вона демонструє високу результативність в боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.
Протипоказання і ускладнення
На стадії випробувань не було зафіксовано серйозних ускладнень. Пацієнти добре переносили вакцину, і вона викликала стійкі реакції антитіл, зазначають виробники.
Також поки що вони не називають конкретних протипоказань.
Скільки потрібно доз і скільки тримається захист
Вакцинуватися необхідно однією дозою речовини від Novavax.
ЗМІ, посилаючись на розробників, заявляли, що імунна відповідь працюватиме протягом 6-12 місяців.
Ціна
Поки що немає конкретної інформації щодо вартості вакцини. Раніше ЗМІ заявляли, що, можливо, вона коштуватиме близько $3 за дозу.