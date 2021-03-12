Випробування вакцини Novavax тривають на другій і третій фазах у Великій Британії, США, Мексиці, Південній Африці та Австралії.

За результатами дослідження британських науковців, вакцина продемонструвала ефективність на рівні 96%.

Таку результативність вона показала на третій фазі випробувань, у них брали участь понад 15 тис. учасників віком від 18 до 84 років, 27% з них – були старшими за 65 років.

Також науковці заявили, що вона демонструє високу результативність в боротьбі з британським штамом вірусу – 86%.