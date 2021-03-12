За даними Центру громадського здоров’я, 10% населення планети живуть із хронічною хворобою нирок. І понад 2 млн людей у всьому світі отримують лікування діалізом або за допомогою трансплантації.

Тому, щоб запобігти хворобам нирок, слід знати причини їхнього утворення, головні симптоми, коли варто звернутися до лікаря та як зберегти свої нирки здоровими.

Лікар-уролог Олександр Наумчук розповів Фактам ICTV детальніше про захворювання нирок та як жити, щоб вони ніколи не боліли.

Причини та симптоми

Причин хвороб нирок може бути багато: від нестачі води в організмі, що веде до сечокам’яної хвороби, до переохолодження організму та порушення правил гігієни, що призводять до нефриту та пієлонефриту.

Хронічна хвороба нирок призводить до того, що вони поступово та незворотно перестають очищати кров від токсинів, виводити зайву рідину з організму та підтримувати гормональний баланс.

– Найчастіше пацієнти приходять із сечокам’яною хворобою. Але це залежить від сезону, адже у холодну пору року люди звертаються з циститами, пієлонефритами вже як ускладненням сечокам’яної хвороби, – зазначив лікар.

Симптоми запалення нирок:

біль в області нирок;

підвищена температура;

часте та болюче сечовипускання;

печіння під час сечовипускання.

Якщо це сечокам’яна хвороба – це біль у попереку, часті сечовипускання, нудота, блювання.

За словами уролога, у нирках можуть також з’являтися пухлини. Про них можуть свідчити постійний “ниючий” біль в області нирок.

– Найчастіше пацієнти приходять і кажуть – у мене болять нирки. Але щоб точно зрозуміти, що це нирки, треба здавати аналізи. Інколи пацієнти самі починають лікувати біль у спині, навіть не підозрюючи, що проблема у нирках, – стверджує Наумчук.

У складних випадках, коли людина з хворобою нирок довго не зверталася до лікаря, орган може перестати функціонувати, що призводить до видалення.

Діагностика та лікування

Якщо людина відчула вищеперераховані симптоми, слід звернутися до сімейного лікаря або до уролога. Після консультації лікаря необхідно здати аналізи, щоб визначити точний діагноз.

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімія крові;

УЗД нирок та сечового міхура.

Лікар наголошує, що займатися самолікуванням у жодному разі не потрібно, адже це може тільки погіршити стан здоров’я та затягне процес лікування.

– На сьогодні пацієнти дійшли до того, що коли вони приходять у медзаклад, здають бактеріальний посів сечі, – у них все стійке. Тобто жоден препарат не діє, бо людина займалася самолікуванням, безконтрольно приймала антибіотики, – зазначив уролог.

Із народних методів може допомагати відвар шипшини як сечогінний засіб. Але ним не можна вилікувати сечокам’яну хворобу.

Надмірне вживання сечогінних засобів може зашкодити і призвести до зниження артеріального тиску. Тому всі засоби та препарати слід приймати за рекомендацією лікаря.

Профілактика хвороб нирок

Чоловікам та жінкам раз на півроку слід відвідувати уролога, щоб вчасно дізнатися про стан своїх нирок (загальний аналіз сечі, крові та УЗД нирок і сечового міхура);

Правильно харчуватися (обмежити вживання фаст-фуду, смаженого, жирного, солоного) та пити достатню кількість води (1,5-2 л на добу);

Перевіряти та контролювати артеріальний тиск;

Позбутися шкідливих звичок, зокрема паління, оскільки це уповільнює приплив крові до нирок і може знизити їхню здатність нормально функціонувати;

Займатися спортом, щоб підтримувати нормальну масу тіла, знизити артеріальний тиск і ризик хронічної хвороби нирок;

Приймати ліки лише за призначенням лікаря.

Як безкоштовно лікувати нирки в Україні

В Україні можна отримати медичні послуги людям, які мають хронічні захворювання нирок п’ятої стадії.

Таку послугу надає програма медичних гарантій НСЗУ, за якою медичні послуги виконують методом гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Щоб отримати безоплатне лікування пацієнту необхідно мати направлення лікаря-нефролога або дитячого лікаря-нефролога та звернутися до медичного закладу, який надає такі послуги.

Детальніше про те, як отримати безоплатне лікування нирок в Україні читайте на Фактах ICTV.