У Центрі громадського здоров’я попередили, що надмірне вживання солі негативно впливає на стан здоров’я людини.

Сіль – основне джерело натрію. Деякі сорти солі можуть містити невелику кількість кальцію, калію, заліза і цинку. Також до кухонної солі часто додають йод.

Мінерали солі діють як важливі електроліти в організмі. Вони підтримують м’язову функцію, водний баланс та можуть передавати нервові імпульси.

Як сіль впливає на організм

– Надмірне вживання солі підвищує кальцій у сечі, а він у свою чергу підвищує ризик каменеутворення. Тому ми і просимо людей пити достатню кількість води – 1,5-2 л на добу, щоб концентрація сечі була не такою високою. Адже якщо її концентрація буде високою – утворюватимуться солі, які випадатимуть в осад, а вже на них будуть наростати камені, – стверджує лікар-уролог Олександр Наумчук.

Також сіль здатна затримувати рідину в організмі, що сприяє каменеутворенню. За словами лікаря, речовина впливає на артеріальну гіпертензію, внаслідок чого можуть страждати нирки.

– Якщо людина занадто багато приймає кількість солі, то це відразу буде видно за станом нирок, також сіль впливає на артеріальний тиск – він буде підвищений, – зазначив лікар.

Водночас під час нестачі солі в раціоні організм почне використовувати свої внутрішні резерви, запозичивши необхідні компоненти з органів і тканин, тому людина, яка невиправдано дотримується безсольової дієти, спочатку відчуває слабкість у м’язах, швидко стомлюється, її самопочуття стрімко погіршується.

Основні джерела солі

Основним джерелом солі є харчові продукти, що пройшли технологічну обробку – готові страви, м’ясо, що пройшло технологічну обробку, як-то бекон, шинка та ковбаси, сир, солоні закуски та локшина швидкого приготування.

Сіль також додають у їжу під час приготування (бульйон і бульйонні кубики) або за столом (соєвий соус, рибний соус, кухонна сіль тощо).

Добова норма солі

За даними дослідження STEPS у 2019 році, у середньому українці споживали 12,6 г солі на добу. Це більш ніж удвічі перевищує максимальний рекомендований рівень — 5 г на добу. Лише 13% населення споживали солі менше цього рівня.

Як їсти менше солі щодня

У ЦГЗ радять уникати готових продуктів із високим вмістом солі, щоб зменшити її вживання. Слід уважно читати етикетки та обирати продукти, де вміст речовини знижено.

Також під час приготування страв краще додавати свіжі спеції, трави, сік лимона, апельсина, корисну рослинну олію замість солі, майонезу та соусів.

Слід додавати сіль наприкінці готування або вже до готової страви на тарілці.

Лікарі радять споживати йодовану сіль, у зв’язку з тим, що в українців є помірний дефіцит йоду.

Як контролювати вагу

Надмірна вага та ожиріння можуть призводити до скорочення тривалості життя і є ризиком появи хронічних захворювань: серцево-судинних хвороб, діабету, захворювань органів дихання, печінки.

Надмірній вазі й ожирінню, так само як і пов’язаним з ними неінфекційним захворюванням, значною мірою можна запобігти завдяки здоровому способу життя: зменште споживання калорій та контролюйте порції, будьте активними, дізнайтеся свій індекс маси тіла.

Детальніше про те, як контролювати вагу – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ЦГЗ