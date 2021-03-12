Нині ми живемо у суспільстві, де особисте щастя на першому місці, а люди одружуються не заради того, щоб народжувати дітей чи служити церкві та державі, а щоб шлюб був щасливий.

Про це розповів психолог Роман Мельниченко Фактам ICTV у програмі Є здорове питання. За його словами, раніше шлюби не закінчувалися тільки через одну причину – у традиційному суспільстві розлучення не допускали, або якщо допускали, то з особливих причин.

– Зараз люди не хочуть залишатися у стосунках, де їм погано, некомфортно. Тому у сучасному шлюбі на першому місці – щастя, тому люди розходяться. Але часто стосунки можна врятувати, якщо вчасно зрозуміти проблему у парі, – зазначає психолог.

Причини розлучення

Закоханість закінчується. Спеціаліст стверджує, що не варто плутати закоханість та любов, адже це різне. Закоханість – це пристрасть, сильний статевий потяг. Вона може тривали до 3-х років. Потім кожна нова закоханість приблизно у два рази менша; Люди не вміють конфліктувати. Вони бояться конфліктів, або ж можуть перетворити конфлікт на лайку, крик, сперечання. Але слід розуміти, що конфлікт – це постійний стан пари; Невміння вибудовувати стосунки. Люди не знають психологію протилежної статі, які є закони розвитку стосунків – ці фактори посилюють те, що пари розходяться.

– Не можна закоханість підтримувати вічно, на ній будуються тільки короткотривалі стосунки. А коли закоханість зникає, на її місце приходять любовні переживання і вони будуються на інших гормонах. Любов можна зберегти, якщо люди вміють конфліктувати, налагоджувати статеві стосунки на інших умовах, – переконує Мельниченко.

Як правильно сваритися

Психолог запевняє, що конфлікт – це не погано, адже у когось з партнерів може бути одна думка, а у когось інша. Спеціаліст радить запитати себе “як буде краще для пари”, щоб прибрати непорозуміння у парі.

– Щоб зберігати баланс у стосунках, необхідно брати до уваги свої переконання і партнера за принципом win-win, коли обоє партнерів виграють під час конфлікту, таким чином виграє пара, – каже він.

Без конфліктів ніяк не можуть будуватися стосунки. Якщо ми вирішуватимемо конфлікти з позиції пари, то стосунки покращуються, а коли людина терпить та замовчує, то стосунки погіршуються.

Якщо ж під час конфлікту втрачається конструктив, то потрібно обнулити конфлікт. У певний період зупинитися і, коли емоції згаснуть, повернутися до розмови. Також необхідно повернути емоційну близькість.

Зрада у стосунках

У більшості випадків зрада – це констатація факту, що стосунки закінчились. Тобто у якийсь момент пара почала розходитись через конфлікти, а емоційна близькість руйнується.

– Щоб зрозуміти, чому відбулася зрада, парі необхідно повернутися в те місце, яке стало точкою відліку до цього, тобто якийсь конфлікт чи непорозуміння, образа. Якщо люди візьмуть на себе відповідальність і обговорять все, вони можуть повернути свої стосунки, або вони побачать, що вони занадто різні люди і розійдуться, – додав психолог.

Як пережити розставання

Розрив стосунків завжди призводить до стресового стану. Інколи важко сприймати реальність через нестерпний біль розставання з близькою людиною.

Розставатися варто тоді, коли стосунки вичерпали себе і люди впевнені, що зробили все можливе, щоб залишитися разом.

Щоб пережити розрив, не варто шукати нових стосунків одразу, краще відпочити та розібатися у собі.

Детальніше про те, як пережити розставання з коханою людиною – читайте на Фактах ICTV.