Україна не встигає використати половину партії вакцини AstraZeneca

Україна не встигає використати половину вакцини AstraZeneca (Covishield), адже термін її придатності спливає 23 червня 2021 року.

Про це свідчать документи про поставку препарату в Україну, які опублікувало видання ZN.ua.

Щоб встигнути використати усю сироватку, темпи вакцинації мають зрости щонайменше вдвічі.

Якщо вакцинація продовжиться нинішніми темпами, до зазначеного терміну встигнуть використати приблизно 250 тис. доз.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив про оновлення списків публічних осіб на першочергову вакцинацію.

Невикористаними залишками препарату зможуть скористуватися народні депутати, учасники бойових дій на Донбасі, релігійні діячі.

Далі у списку відомі українські письменники, музиканти, актори, спортсмени, співаки, журналісти, художники та інші діячі сфери культури, яким понад 60 років.